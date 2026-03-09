Home > खेल > Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?

Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?

T20 World Cup 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में इंडिया ने न्यूजीलैंड को करारी मात देकर वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसके बाद  फैंस ने  खिलाडियों के कई मोमेंट्स वायरल हुए जिसमे हार्दिक महिका के संग दिखे तो अभिषेक की क्यूट सी स्माइल.

By: Heena Khan | Published: March 9, 2026 8:27:07 AM IST

rohit sharma viral video T20 world cup
rohit sharma viral video T20 world cup


T20 World Cup 2026: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद में इंडिया ने न्यूजीलैंड को करारी मात देकर वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसके बाद  फैंस ने  खिलाडियों के कई मोमेंट्स वायरल हुए जिसमे हार्दिक महिका के संग दिखे तो अभिषेक की क्यूट सी स्माइल. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ने फाइनल में न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया. ऐसे में रोहित शर्मा के भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. दरअसल, जब प्लेयर्स मैदान पर जश्न मना रहे थे, तभी पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा दौड़कर मैदान पर आए और कोच गौतम गंभीर को गले लगाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सिर्फ यही नहीं इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है. 

You Might Be Interested In

रोहित का वाइफ के साथ वीडियो वायरल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल हुए वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीत का जश्न मना रहा था तो उस दौरान रोहित शर्मा और उनकी पत्नी की तरफ कैमरा जाता है. वहीं वायरल हुई वीडियो में देखा गया कि दोनों एक दूसरे से किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और इस वीडियो में रोहित कहीं न कहीं उदास नजर आ रहे हैं. इस ख़ुशी के मौके पर रोहित का वायरल वीडियो देख फैंस को चिंता हो रही है. हलाकि ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के बीच किस मुद्दे पर लेकर बातचीत हो रही है या सच में कोई सीरियस मामला है. 

India ICC Trophies: कपिल देव से रोहित शर्मा तक! इन कप्तानों ने दिलाई भारत को ICC ट्रॉफियां

गंभीर को दी जोरदार झप्पी 

भारत की जीत के बाद जब सभी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, तभी पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर दौड़े और कोच गौतम गंभीर को गले लगाकर उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ समय से, खासकर ODI टीम के अंदर, ऐसी अफवाहें थीं कि सीनियर खिलाड़ियों और कोच गंभीर के बीच रिश्ते खराब हैं. हालांकि, T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद, रोहित शर्मा का गंभीर की तरफ इशारा यह दिखाता है कि बताई जा रही अफवाहें बेबुनियाद हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रोहित ने गंभीर को गले लगाया, तो कोच मुस्कुरा रहे थे. गंभीर को इस तरह मुस्कुराते हुए देखना फैंस के लिए एक अनोखा पल था.

T20 World Cup India: हार्दिक और महिका की कोज़ी तस्वीरें वायरल! स्टेडियम में ही ‘मेन इन ब्लू’ को हसीना ने दे डाली जोरदार किस

You Might Be Interested In
Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-5rohit sharmaT20 World Cupviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि...

March 8, 2026

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन...

March 7, 2026

दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5...

March 7, 2026

दस्त ने ले ली मुगल बादशाह की जान! आखिर क्यों...

March 7, 2026
Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?
Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?
Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?
Rohit Sharma Viral Video: एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ रोहित-पत्नी का वायरल वीडियो; फैंस बोले- क्या हुआ हिटमैन?