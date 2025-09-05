Home > खेल > Asia Cup से पहले GT के इस खिलाड़ी किया कमाल, टी20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Rashid Khan: यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे टी20 में राशिद ने 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

Published: September 5, 2025 16:01:04 IST

Rashid Khan
Rashid Khan

T20I Cricket Record: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से पहले अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) ने न्यूज़ीलैंड के टिम साउथी (Tim Southee) को पीछे छोड़ते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बनकर इतिहास रच दिया। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ ट्राई सीरीज के तीसरे टी20 मैच में राशिद ने 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लेकर अपना रिकॉर्ड और मज़बूत किया।

टी20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 

1. राशिद खान (अफ़ग़ानिस्तान) – 98 मैचों में 165 विकेट, औसत 6.07, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 3/5

2. टिम साउथी (न्यूज़ीलैंड) – 126 मैचों में 164 विकेट, औसत 22.38, औसत 8.00, सर्वश्रेष्ठ 5/18

3. ईश सोढ़ी (न्यूज़ीलैंड) – 150 विकेट, औसत 22.52, औसत 7.95, सर्वश्रेष्ठ 4/12

4. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) – 129 मैचों में 149 विकेट, औसत 20.91, इकॉनमी 6.81, सर्वश्रेष्ठ 5/20

5. मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश) – 113 मैचों में 142 विकेट, औसत 20.84, इकॉनमी 7.30, सर्वश्रेष्ठ 6/10

भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़

युजवेंद्र चहल

भारत के भी गेंदबाजों मे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपना लोहा मनवाया है। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। जिन्होने  62 मैचों में 92 विकेट अपने नाम किया है। जिनकी इकॉनमी 7.02 रही है।चहल की लेग-स्पिन ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनका बेस्ट  प्रदर्शन 6/25 है। जो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है।

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह एक और प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने 65 मैचों में 91 विकेट लिए हैं। अपनी घातक यॉर्कर और सटीक डेथ ओवरों की गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले बुमराह भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 

भुवनेश्वर कुमार

71 मैचों में 77 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उनकी स्विंग ने खिलाड़ियों को खूब परेशान किया है। गेंद को दोनों तरफ घुमाने की उनकी क्षमता ने उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार विकेट लेने वाला गेंदबाज बना दिया है।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा 159 मैचों में 32.05 की औसत और 139.04 के स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाकर इस सूची में सबसे आगे हैं। जिसमें पांच शतक और 32 अर्द्धशतक शामिल हैं।  रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर नाबाद 121 रन रहा है।

बाबर आज़म

उनके ठीक पीछे पाकिस्तान के बाबर आज़म हैं। बाबर ने 128 मैचों में 39.83 की औसत और 122 के स्ट्राइक रेट से 4,223 रन बनाए हैं। बाबर ने इस दौरान तीन शतक और 36 अर्द्धशतक बनाए।

विराट कोहली

इस लिस्ट में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। उन्होने 125 मैचों में 48.69 की औसत और 139.04 के स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए हैं। जिसमें एक शतक और 38 अर्द्धशतक शामिल हैं।

पॉल स्टर्लिंग

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग 150 मैचों में 26.88 के औसत से 3,656 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर ने 134 मैचों में 35.35 के औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से 3,535 रन बनाए हैं।

