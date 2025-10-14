Gen Z के बाद अब नेपाल के क्रिकेट टीम ने मचाया बवाल, विश्व कप क्वालीफायर के आखिरी ओवर में किया ऐसा कारनामा, बन गया नंबर 1

T20 World Cup Qualifier: नेपाल की टीम ने रविवार को अल अमरात में कमाल का प्रर्दशन किया. नेपाल ने टी20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) एशिया क्वालीफायर के सुपर सिक्स मैच में यूएई को एक रन से हराकर सबको चौंका दिया. इस मुकाबले में आखिरी ओवर में जो हुआ उसे देख हर कोई दंग रह गया.

आखिरी ओवर में क्या हुआ ?

आखिरी ओवर में यूएई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. लास्ट ओवर में नेपाल की तरफ से गेंदबाजी करने ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी आएं. अंतिम ओवर के पहली तीन गेंदों में सात रन बने.यूएई को जीत के लिए अब तीन गेंदों पर तीन रन चाहिए थे. लेकिन चौथी गेंद पर पाराशर ने लॉन्ग-ऑन पर आसान कैच दे दिया.पांचवीं गेंद पर हैदर अली रन लेने की कोशिश में आउट हो गए.मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनका बल्ला उनके हाथ से फिसल गया और पहला रन भी रद्द कर दिया गया. अब यूएई को जीत के लिए एक गेंद में तीन रन चाहिए थे. जुनैद सिद्दीकी ने गेंद को लॉन्ग-ऑन की ओर खेला और दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए और नेपाल ने 1 रन से मैच जीत लिया.

नेपाल ने दिया था 141 रन का टारगेट

मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 20 ओवर में 140 रन बनाए. नेपाल की ओर से आसिफ शेख ने शानदार 52 रनों की पारी खेली.जबकि गुलशन झा और कुशल मल्ला ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. अलीशान शराफू ने यूएई के लिए 58 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने से मैच का रुख पलट गया.

टॉप पर नेपाल

इस रोमांचक जीत के साथ, नेपाल सुपर सिक्स चरण में अपराजित रहा और टॉप स्थान हासिल किया. अब, नेपाल के पास भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप में जगह बनाने का शानदार मौका है. इस चरण में शीर्ष तीन टीमें विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. नेपाल पहले से ही जापान और कुवैत को हराकर शानदार फॉर्म में है और अब इस जीत से उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया है.