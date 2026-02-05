IND-PAK भिड़ंत हुई तो क्या करेगा पाकिस्तान? जानिए सलमान आगा ने 2026 T20 WC को लेकर क्या कहा

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत से मैच खेलने से साफ मुकर गया है. लेकिन पाकिस्तान के इस रवैए पर सवाल खड़ा हो गया है कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भारत-पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या होगा? सलमान आगा ने इस पर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

गुरुवार 5 फरवरी को कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा ‘भारत के खिलाफ खेलना हमारे कंट्रोल में नहीं है. यह सरकार का फैसला था. अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में भारत के खिलाफ खेलना पड़ा, तो हम पहले सरकार से सलाह लेंगे.’

यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसने वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की मांग का समर्थन किया था. बांग्लादेश जिसे T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है.

पाकिस्तान ने बॉयकॉट का फैसला क्यों किया?

पाकिस्तान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसका ध्यान सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने पर है, बाहरी मामलों पर नहीं है. पाकिस्तान ने यह भी साफ किया है कि भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का उनका फैसला बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था. तय शेड्यूल के मुताबिक भारत-पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है.

सूर्यकुमार यादव ने भी बयान दिया है

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी पाकिस्तान के बॉयकॉट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खेलने से मना कर रहा है, और भारतीय टीम ने उनके खिलाफ खेलने से मना नहीं किया है. सूर्यकुमार ने साफ किया कि टीम इंडिया 12 फरवरी को अपने मैच के बाद कोलंबो के लिए रवाना होगी.