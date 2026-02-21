Home > क्रिकेट > 2026 में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत? टी20 वर्ल्ड कप के बाद बन रहे हैं रोमांचक समीकरण

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप के बाद इस साल क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो सकती है. सितंबर-अक्टूबर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में एक बड़े क्रिकेट मुकाबले की उम्मीद बढ़ गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 21, 2026 7:10:33 PM IST

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप के बाद इस साल क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो सकती है. सितंबर-अक्टूबर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में एक बड़े क्रिकेट मुकाबले की उम्मीद बढ़ गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस बार एशियन गेम्स में अपनी पुरुष और महिला दोनों टीमें भेजेगा.

एशियन गेम्स में क्रिकेट का रोमांच

एशियन गेम्स में क्रिकेट का इतिहास छोटा लेकिन शानदार रहा है. यह चौथी बार होगा जब क्रिकेट को मेडल इवेंट के तौर पर शामिल किया गया है. इसकी शुरुआत 2010 के ग्वांगझू गेम्स से हुई थी. इसके बाद 2014 के इंचियोन गेम्स में हुई. हालांकि उस समय इन मैचों को इंटरनेशनल पहचान नहीं मिली थी. 2018 के जकार्ता गेम्स से हटाए जाने के बाद क्रिकेट ने 2023 के हांग्जो गेम्स में शानदार वापसी की और इस बार इसे ICC से पूरी इंटरनेशनल पहचान मिली है.

भारत एशियन गेम्स का ‘डबल डिफेंडिंग चैंपियन’ है

भारतीय टीमें अभी एशियन गेम्स की ‘डबल डिफेंडिंग चैंपियन’ है. भारत ने 2023 हांग्जो गेम्स में पुरुष और महिला दोनों टीमों में गोल्ड मेडल जीता है. अफगानिस्तान ने पुरुष कैटेगरी में सिल्वर मेडल और बांग्लादेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इससे पहले बांग्लादेश (पुरुष) और पाकिस्तान (महिला) ने 2010 में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि श्रीलंका (पुरुष) और पाकिस्तान (महिला) 2014 की रैंकिंग में टॉप पर थे.

भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए तैयार

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच सिर्फ टेलीविजन रेटिंग का मामला नहीं है, बल्कि हाई-प्रेशर सिचुएशन में खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा टेस्ट भी है. इन T20 गेम्स में पावरप्ले बॉलिंग प्लान फील्डिंग इंटेंसिटी और मिडिल-ऑर्डर का संयम मेडल की गिनती तय करेगा. भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट में एक मजबूत कोर ग्रुप बनाया है. पुरुष टीम नॉकआउट स्ट्रेटेजी में माहिर है. एकजुट जापान भारतीय टीम के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा.

एशियन गेम्स 2026 सिर्फ़ कॉन्टिनेंटल दबदबे की लड़ाई नहीं है, बल्कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स की तरफ भी एक बड़ा कदम है. पेरिस 1900 के एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद क्रिकेट ओलंपिक्स में वापस आएगा.

