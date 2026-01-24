Home > क्रिकेट > T20 World Cup: बांग्लादेश के बाहर होते ही बदला खेल, स्कॉटलैंड की एंट्री से नया शेड्यूल जारी

T20 World Cup: आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद ICC ने यह बड़ा फैसला लिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 24, 2026 8:16:54 PM IST

T20 World Cup: आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद ICC ने यह बड़ा फैसला लिया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप के ग्रुप C में रखा गया है. जिस ग्रुप में पहले बांग्लादेश था. स्कॉटलैंड के अलावा अब इस ग्रुप में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली शामिल है. स्कॉटलैंड का पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा. आइए स्कॉटलैंड का पूरा शेड्यूल देखते है.

बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर

न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाला है. वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दिन दिए थे, लेकिन 24 जनवरी को ICC ने यह निर्णायक कदम उठाया. बांग्लादेश को मूल रूप से वर्ल्ड कप के ग्रुप C में रखा गया था.

भारत-पाकिस्तान मैच कब है?

भारत और पाकिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल है. भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को एक-दूसरे से भिड़ेंगे, यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैदान के बाहर चल रहे तनाव के बीच, पूरी क्रिकेट दुनिया इस भारत-पाकिस्तान मैच को बहुत दिलचस्पी से देखेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड का मैच

7 फरवरी 2026-वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड (कोलकाता)
9 फरवरी 2026-स्कॉटलैंड vs इटली (कोलकाता)
14 फरवरी 2026-इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड (कोलकाता)
17 फरवरी 2026-स्कॉटलैंड vs नेपाल (मुंबई)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का मैच

7 फरवरी 2026-भारत vs USA (मुंबई)
12 फरवरी 2026-भारत vs नामीबिया (दिल्ली)
15 फरवरी 2026-भारत vs पाकिस्तान (कोलंबो-श्रीलंका)
18 फरवरी 2026-भारत vs नीदरलैंड (अहमदाबाद)

