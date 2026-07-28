टी20 वर्ल्ड कप में 24 टीमों की एंट्री की तैयारी, भविष्य में 32 टीमों का होगा मेगा टूर्नामेंट, क्या है ICC का प्लान

कैसा होगा 24 टीमों वाला नया फॉर्मेट?
प्रस्तावित फॉर्मेट के अनुसार, 24 टीमों को चार-चार टीमों के छह ग्रुप में बांटा जाएगा. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर-12 चरण में पहुंचेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप मौजूदा 20 टीमों वाले फॉर्मेट में ही खेला जाएगा, जिसमें पांच ग्रुप होंगे और शीर्ष दो टीमें सुपर-10 चरण में पहुंचेंगी.
किन देशों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
अगर 24 टीमों वाला फॉर्मेट लागू होता है तो युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, इटली, हांगकांग, जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नेपाल और नाइजीरिया जैसी टीमों के लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाने की संभावना बढ़ जाएगी. हालांकि, सहयोगी देशों ने वनडे वर्ल्ड कप की मुख्य प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 14 से घटाकर 12 किए जाने पर आईसीसी की आलोचना की थी. इसके बावजूद टी20 वर्ल्ड कप का विस्तार और 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी यह दिखाती है कि आईसीसी खेल को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.