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टी20 वर्ल्ड कप में 24 टीमों की एंट्री की तैयारी, भविष्य में 32 टीमों का होगा मेगा टूर्नामेंट, क्या है ICC का प्लान

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप को 2028 के बाद 24 टीमों तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से नया फॉर्मेट लागू हो सकता है, जबकि भविष्य में इसे 32 टीमों का टूर्नामेंट बनाने की योजना है. जिम्बाब्वे और इटली जैसे उभरते देशों के शानदार प्रदर्शन के बाद यह फैसला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: July 28, 2026 3:33:35 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप में 24 टीमों की एंट्री की तैयारी.
टी20 वर्ल्ड कप में 24 टीमों की एंट्री की तैयारी.


आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के आकार को और बड़ा करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2028 सेशन के बाद इस टूर्नामेंट में 20 की जगह 24 टीमें हिस्सा ले सकती हैं. संभावना है कि यह बदलाव 2030 टी20 वर्ल्ड कप से लागू किया जाए. इसके साथ ही आईसीसी की दीर्घकालिक योजना भविष्य में इस टूर्नामेंट को 32 टीमों तक पहुंचाने की भी है. इससे क्रिकेट को दुनिया के अधिक देशों तक फैलाने और नए बाजारों में लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी.
2022 टी20 वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने भाग लिया था, जबकि 2024 और 2026 में टीमों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई. 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट में कई उभरती टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराने के साथ ऑस्ट्रेलिया को भी ग्रुप चरण से बाहर कर दिया, जबकि पहली बार खेलने वाली इटली ने नेपाल को हराकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इन परिणामों के बाद सहयोगी देशों को ज्यादा मौके देने की मांग और मजबूत हुई है.

कैसा होगा 24 टीमों वाला नया फॉर्मेट?
प्रस्तावित फॉर्मेट के अनुसार, 24 टीमों को चार-चार टीमों के छह ग्रुप में बांटा जाएगा. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर-12 चरण में पहुंचेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप मौजूदा 20 टीमों वाले फॉर्मेट में ही खेला जाएगा, जिसमें पांच ग्रुप होंगे और शीर्ष दो टीमें सुपर-10 चरण में पहुंचेंगी.

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किन देशों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
अगर 24 टीमों वाला फॉर्मेट लागू होता है तो युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, इटली, हांगकांग, जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नेपाल और नाइजीरिया जैसी टीमों के लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाने की संभावना बढ़ जाएगी. हालांकि, सहयोगी देशों ने वनडे वर्ल्ड कप की मुख्य प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 14 से घटाकर 12 किए जाने पर आईसीसी की आलोचना की थी. इसके बावजूद टी20 वर्ल्ड कप का विस्तार और 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी यह दिखाती है कि आईसीसी खेल को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

Tags: ICC
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