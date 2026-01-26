Home > क्रिकेट > T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड

T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड

T20 World Cup 2026: बल्लेबाजी विभाग में सिर्फ जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर और ब्रैंडन किंग ही अपना स्थान बचाने में सफल रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: January 26, 2026 10:36:47 PM IST

West Indies Squad T20 World Cup 2026
West Indies Squad T20 World Cup 2026


West Indies Squad T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस बार टीम की कमान शाय होप के हाथों में सौंपी गई है. घोषित स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने फ्रैंचाइजी क्रिकेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. टीम चयन में अनुभव और मौजूदा फॉर्म का साफ संतुलन नजर आता है.

कई खिलाड़ियों को नहीं मिली टीम में जगह 

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ के कई खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिल पाई. बल्लेबाजी विभाग में सिर्फ जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर और ब्रैंडन किंग ही अपना स्थान बचाने में सफल रहे हैं. इससे साफ है कि चयनकर्ताओं ने सीरीज़ के प्रदर्शन से ज्यादा लंबे समय की क्षमता और बड़े टूर्नामेंट के अनुभव को तरजीह दी है.

वेस्टइंडीज स्क्वाड पर एक नजर

शाय होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

मजबूत पेस अटैक

गेंदबाजी में टीम का पेस अटैक काफी मजबूत नजर आ रहा है, जिसमें जेसन होल्डर, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्डे और जेडन सील्स शामिल हैं. वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अकील होसेन, रोस्टन चेज और गुडाकेश मोती संभालेंगे. चोटों से परेशान एविन लुईस और अल्जारी जोसेफ को इस बार टीम में जगह नहीं मिल सकी है.

ग्रुप D में है वेस्टइंडीज

दो बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को ग्रुप D में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है. टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी. वेस्टइंडीज आखिरी बार 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही थी और इस बार भी वह अपने पुराने गौरव को वापस पाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: CricketT20 WORLD CUP 2026West Indies Cricket Teamwest indies squad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड
T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड
T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड
T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड