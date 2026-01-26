T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड

West Indies Squad T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस बार टीम की कमान शाय होप के हाथों में सौंपी गई है. घोषित स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने फ्रैंचाइजी क्रिकेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. टीम चयन में अनुभव और मौजूदा फॉर्म का साफ संतुलन नजर आता है.

कई खिलाड़ियों को नहीं मिली टीम में जगह

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज़ के कई खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिल पाई. बल्लेबाजी विभाग में सिर्फ जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर और ब्रैंडन किंग ही अपना स्थान बचाने में सफल रहे हैं. इससे साफ है कि चयनकर्ताओं ने सीरीज़ के प्रदर्शन से ज्यादा लंबे समय की क्षमता और बड़े टूर्नामेंट के अनुभव को तरजीह दी है.

वेस्टइंडीज स्क्वाड पर एक नजर

शाय होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

मजबूत पेस अटैक

गेंदबाजी में टीम का पेस अटैक काफी मजबूत नजर आ रहा है, जिसमें जेसन होल्डर, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्डे और जेडन सील्स शामिल हैं. वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अकील होसेन, रोस्टन चेज और गुडाकेश मोती संभालेंगे. चोटों से परेशान एविन लुईस और अल्जारी जोसेफ को इस बार टीम में जगह नहीं मिल सकी है.

ग्रुप D में है वेस्टइंडीज