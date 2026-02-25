Home > क्रिकेट > T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी

T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी

T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की बैटिंग एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही है. राइट-आर्म ऑफ-स्पिनर्स के खिलाफ उसका खराब परफॉर्मेंस है. टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज से ही विरोधी टीम के कप्तान भारत के टॉप ऑर्डर को रोकने और पावरप्ले में ऑफ-स्पिनर्स को बॉल देकर विकेट लेने में कामयाब रहे है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 25, 2026 10:27:06 AM IST

दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया
दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया


T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की बैटिंग एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही है. राइट-आर्म ऑफ-स्पिनर्स के खिलाफ उसका खराब परफॉर्मेंस है. टूर्नामेंट के शुरुआती स्टेज से ही विरोधी टीम के कप्तान भारत के टॉप ऑर्डर को रोकने और पावरप्ले में ऑफ-स्पिनर्स को बॉल देकर विकेट लेने में कामयाब रहे है. यह स्ट्रैटेजी अब टीम के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्योंकि इससे शुरुआती झटके लगते हैं और मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर बढ़ता है.

You Might Be Interested In

ऑफ-स्पिनर्स के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस

स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के विकेट का एक बड़ा हिस्सा ऑफ-स्पिनर्स ने लिया है. इन पांच मैचों में ऑफ-स्पिनर्स ने इंडिया के 41 विकेटों में से लगभग एक चौथाई, यानी 12 विकेट लिए हैं. विरोधी टीमों ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और लगातार इसका फायदा उठा रही है. इसका एक बड़ा कारण टीम की बैटिंग लाइनअप में बाएं हाथ के बैट्समैन की ज़्यादा संख्या है. ओपनर इशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों लेफ्ट-हैंडेड हैं, और तिलक वर्मा भी टॉप ऑर्डर में लेफ्ट-हैंडर है. ऑफ-स्पिनर अक्सर लेफ्ट-हैंडर्स से दूर स्विंग करते हैं, जिससे उन्हें खेलना मुश्किल हो जाता है और गलत टाइमिंग वाले शॉट का रिस्क बढ़ जाता है.

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान पर इंग्लैंड की रोमांचक जीत, हैरी ब्रूक के ऐतिहासिक शतक इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में

यह पैटर्न ग्रुप स्टेज में साफ दिखा है. पाकिस्तान के खिलाफ कैप्टन सलमान आगा ने पहला ओवर ऑफ-स्पिन से फेंका और अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर दिया था. नीदरलैंड्स ने भी आर्यन दत्त से पारी की शुरुआत करवाई, जिन्होंने अभिषेक को आउट किया और फिर इशान किशन को परेशान किया है. नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस ने अपनी ऑफ-स्पिन से चार विकेट लिए जिससे इंडियन बैट्समैन पूरी तरह फंस गए थे. अब सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के एडेन मार्करम ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई है. उन्होंने पहला ओवर खुद फेंका और इशान किशन को बिना खाता खोले आउट कर दिया था. इस मैच में इंडिया की शुरुआत खराब रही, जिससे पूरी इनिंग लड़खड़ा गई थी.

You Might Be Interested In

इंडिया के खिलाफ ऑफ-स्पिनर्स का परफॉर्मेंस

सुपर 8 में इंडिया का सामना जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के मजबूत ऑफ-स्पिनर्स से होगा. जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और ब्रायन बेनेट, और वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस जैसे खिलाड़ी इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. ये बॉलर्स अनुभवी है और लेफ्ट-हैंडर्स को परेशान करने में माहिर है. अगर टीम इंडिया इस कमजोरी को दूर नहीं करती है, तो सेमीफाइनल का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा.

T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के साथ मैच से पहले भारत के लिए आई बुरी खबर! स्टार फिनिशर ने बीच में छोड़ा टीम का साथ

टीम मैनेजमेंट को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत

टीम मैनेजमेंट के सामने अब टॉप ऑर्डर में बदलाव करके बैलेंस लाने की चुनौती है, जैसे दाएं हाथ के बैट्समैन को ऊपर लाना या टैक्टिक्स में बदलाव करना है. असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने संजू सैमसन की एंट्री का भी संकेत दिया है, जो दाएं हाथ के हैं और ऑफ-स्पिन के खिलाफ फायदा दे सकता है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम को आने वाले मैचों में ऑफ-स्पिनर्स के जाल को तोड़ने और मजबूत वापसी करने के लिए इस मुद्दे को तुरंत हल करना होगा. क्रिकेट में सिर्फ़ वही टीमें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं जो ऐसी कमज़ोरियों को दूर करती है. क्या भारत ऐसा कर पाएगा?

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1right arm off spinnersT20 WORLD CUP 2026Team IndiaTeam India vs right arm off spinners
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026

सप्लीमेंट्स नहीं किचन में रखीं ये चीजें देंगी भरपूर प्रोटीन

February 24, 2026

दस्त से हैं परेशान, तो करें ये काम

February 23, 2026

क्या सच में अनार खाने से बढ़ता है हीमोग्लोबिन? जानें...

February 23, 2026
T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी
T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी
T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी
T20 World Cup 2026: दाएं हाथ के खेल में उलझी टीम इंडिया, 5 मैचों में खुली कमजोरी