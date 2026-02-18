Home > क्रिकेट > क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान भी होगा बदकिस्मत, आज शाम को हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर!

क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान भी होगा बदकिस्मत, आज शाम को हो सकता है वर्ल्ड कप से बाहर!

Pakistan super 8 qualification scenario: आज 18 फरवरी 2026 T20 वर्ल्ड कप का बहुत अहम दिन है. सुपर 8 के लिए सात टीमें फाइनल हो गई है. फाइन टीम कौन होगी? इसका फैसला आज हो सकता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 18, 2026 12:43:41 PM IST

Pakistan super 8 qualification scenario: आज 18 फरवरी 2026 T20 वर्ल्ड कप का बहुत अहम दिन है. सुपर 8 के लिए सात टीमें फाइनल हो गई है. फाइन टीम कौन होगी? इसका फैसला आज हो सकता है. आठवीं टीम का फैसला पाकिस्तान और नामीबिया के बीच मैच से होगा. अगर पाकिस्तान जीत जाता है, तो वह सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, जबकि हारने पर उसके मौके खतरे में पड़ जाएंगा. हालांकि इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. अगर यह मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो जाता है, तो क्या होगा? कौन सी टीम सुपर 8 में जाएगी, और कौन बाहर हो जाएगी? आइए जानते हैं… 

दरअसल जब 17 फरवरी को ग्रुप B में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया की सुपर 8 में जाने की उम्मीदें टूट गईं है. वे बाहर हो गए है. उन्हें उम्मीद थी कि आयरलैंड जीतेगा और जिम्बाब्वे हारेगा. अगर ऐसा होता, तो कंगारू सुपर 8 की रेस में बने रहते, लेकिन बारिश ने हिसाब बिगाड़ दिया है. ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल हुआ, और अब USA टीम का भी यही हाल हो सकता है. 

USA को उम्मीद है कि आज के मैच में नामीबिया पाकिस्तान को हरा देगा. अगर ऐसा होता है, तो नंबर 2 रैंक वाली USA चार पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में पहुंच जाएगी. हालांकि अगर बारिश की वजह से मैच कैंसिल होता है, तो हालात और खराब होने तय है.

अब आएगी असली चुनौती! 22 फरवरी से सुपर-8 में इन 3 दमदार टीमों से भिड़ेगा भारत, पूरा शेड्यूल यहां देखें

बारिश से कितना खतरा होगा?

असल में पाकिस्तान और नामीबिया के बीच मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में दोपहर 3 बजे शुरू होगा. इस मैच पर बारिश का बड़ा खतरा है. दोपहर 2 बजे, बारिश का 60% चांस है, जबकि दोपहर 3 बजे, बारिश का 49% चांस है. अगर मैच धुल जाता है, तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ जाएगी. 

अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा?

मैच कैंसिल होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलता है. इंडिया ग्रुप A में नंबर 1 पर है, और सुपर 8 के लिए पहले ही क्वालिफ़ाई कर चुका है. USA कुल 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर है. पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर है. अगर मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, तो उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा, और 5 पॉइंट्स के साथ, वे सुपर 8 में जगह बना लेंगे, जबकि USA को ऑस्ट्रेलिया जैसा झटका लगेगा.

IND vs NED Weather Forecast: पूरे भारत में बदला मौसम, क्या बारिश की भेंट चढ़ेगा इंडिया-नीदरलैंड का मैच; IMD ने जारी की

 पाकिस्तान कैसे बाहर हो सकता है?

पाकिस्तान तभी बाहर हो सकता है जब नामीबिया और पाकिस्तान के बीच मैच पूरा हो और नामीबिया जीत जाए. हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम मजबूत है. उनके पास अच्छा स्पिन अटैक है, और जिस ग्राउंड पर यह मैच खेला जाना है, वह भी स्पिनरों को फ़ायदा पहुंचाता है. अब यह देखना बाकी है कि अगर मैच होता है तो नामीबिया कैसा खेलता है.

Tags: Pakistan elimination chancesPakistan qualification equationpoints table T20 World CupT20 World Cup 2026 scenario
