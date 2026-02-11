T20 World Cup 2026: खतरनाक होने का पोटेंशियल…भारत नहीं इस टीम को लेकर सचिन तेंदुलकर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी; क्या टी20 वर्ल्ड कप में होगा बड़ा खेला?

0
Sachin Tendulkar News: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को अहमदाबाद में ग्रुप स्टेज मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी टक्कर देने के बाद अफगानिस्तान के लिए कुछ हौसला बढ़ाने वाली बातें कहीं. दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसे कभी नहीं भुलाया जा सका, जिसमें विजेता का फैसला करने के लिए दो सुपर ओवर हुए, और प्रोटियाज ने आखिर में हिम्मत बनाए रखते हुए अहम दो पॉइंट हासिल किए.
अफगानिस्तान-साउथ अफ्रीका के बीच 2 सुपर ओवर
अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 187 रन पर ऑल-आउट हो गई, जबकि साउथ अफ्रीका ने पहले अहमदाबाद में ग्रुप D के अपने मैच में छह विकेट पर 187 रन बनाए थे, जिससे रेगुलर ओवर के आखिर में मैच टाई हो गया. इसके बाद ड्रामा और बढ़ गया, क्योंकि पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए, जिसके बाद दोनों टीमें एक बार फिर बराबरी पर रहीं. टीमों के बीच कोई फर्क नहीं था, इसलिए मुकाबला दूसरे सडन-डेथ सुपर ओवर में चला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने आखिरकार आखिरी गेंद पर जीत पक्की कर ली, जिससे एक असाधारण और नर्वस करने वाली लड़ाई का नाटकीय अंत हुआ.
मास्टर-ब्लास्टर ने की दोनों टीमों की तारीफ
सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर थ्रिलर के ड्रामा और इंटेंसिटी के बारे में बताया, और दोनों टीमों की तारीफ की कि उन्होंने आखिर तक मुकाबला किया. प्रोटियाज़ को प्रेशर में हिम्मत बनाए रखने के लिए बधाई देते हुए, इस महान बल्लेबाज़ ने अफ़गानिस्तान की बढ़ती ताकत पर भी ज़ोर दिया, और कहा कि टीम में वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ा खतरा बनने का पोटेंशियल है.
तेंदुलकर ने X पर लिखा, “एक दिन में दो सुपर ओवर बोरियत को दूर रखते हैं! एक ऐसा गेम जो आखिर तक चला. साउथ अफ़्रीकी टीम को जीत के लिए बधाई. गेम को खत्म करने के लिए कॉन्पोज़र चाहिए. इस अफ़गानिस्तान टीम में सच में खतरनाक होने का पोटेंशियल है.”
‘T20 वर्ल्ड कप का सबसे क्रेज़ी गेम’
भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने भी X पर कमेंट किया और बड़े स्टेज पर दोनों टीमों के मैच की तारीफ़ की. उथप्पा ने लिखा, “यह T20 वर्ल्ड कप में देखे गए सबसे क्रेज़ी गेम्स में से एक रहा होगा. गुरबाज़ के लिए फील करता हूँ जो अफ़गानिस्तान के लिए डटे रहे!! SA ने प्रेशर में हिम्मत बनाए रखी, जो देखना बहुत अच्छा था!! क्रिकेट के लिए बहुत शानदार!!”
उथप्पा ने लिखा, “सब कुछ बताना मुश्किल है” ड्रामा से भरे दिन के बाद साउथ अफ़्रीका के कप्तान एडेन मार्करम साफ़ तौर पर थके हुए थे. उन्होंने कहा, “इन सबको एक साथ बताना काफी मुश्किल है.” “यह एक मुश्किल मुकाबला है और टीमें आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं.” वहीं मार्कराम ने कहा, “कुछ सबक हैं जो हम सीख सकते हैं. हम कुछ एरिया में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, सुधार की गुंजाइश है.”
