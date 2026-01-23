Home > क्रिकेट > मेरी तरह पूरा बांग्लादेश अब… टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट के बीच जानें कप्तान लिटन दास ने क्या कहा? टूर्नामेंट से बाहर होने पर BCB पर पड़ेंगे ये 5 बड़े प्रभाव

BCCI Bangladesh Dispute: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भारत में मैच खेलने से इनकार करने से जुड़े मौजूदा मुद्दों के कारण अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की भागीदारी को लेकर पहले ही अनिश्चितता जताई थी .

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 4:02:37 PM IST

Bangladesh Quit T20 World Cup
Bangladesh Quit T20 World Cup


Bangladesh Quit T20 World Cup: बांग्लादेश ने गुरुवार को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने का फैसला किया. शुक्रवार को उन्होंने ICC को एक और लेटर भेजा, जिसमें डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी (DRC) से दखल देने की रिक्वेस्ट की गई. वहीं बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने भारत में मैच खेलने से इनकार करने से जुड़े मौजूदा मुद्दों के कारण अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की भागीदारी को लेकर पहले ही अनिश्चितता जताई थी .
 
BCCI के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत जाने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव भी ज़्यादा है.

‘मेरी तरह पूरा बांग्लादेश अब अनिश्चित…’

लिटन दास ने अपनी फ्रेंचाइजी रंगपुर राइडर्स के बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) से बाहर होने के बाद ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ को बताया कि उन्हें अपने ग्रुप के विरोधियों या मेज़बान देश के बारे में नहीं पता, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है. उन्होंने कहा, “हमने टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता कि हम किस देश में जा रहे हैं या किसके खिलाफ खेलेंगे. मेरी तरह पूरा बांग्लादेश अब अनिश्चित है.”
 
2026 T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और ICC के बीच टकराव एक अहम मोड़ पर पहुँच गया है. बोर्ड ने भारत जाने से मना करने के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है, बॉयकॉट के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जो देश के क्रिकेट के भविष्य को एक पीढ़ी के लिए बदल सकते हैं.

टूर्नामेंट से तुरंत बाहर होने के बाद बांग्लादेश को होने वाले गंभीर नुकसान: 

 
1. वित्तीय नुकसान और रेवेन्यू का घाटा
 
BCB ने दावा किया है कि उनका मौजूदा रेवेन्यू शेयर 2027 तक सुरक्षित है, लेकिन बॉयकॉट से तुरंत वित्तीय संकट आ जाएगा:
 
छूटी हुई प्राइज मनी: नाम वापस लेने का मतलब है पार्टिसिपेशन फीस और संभावित प्राइज मनी का तुरंत नुकसान, जो घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग का मुख्य सोर्स है.
 
स्पॉन्सरशिप का खत्म होना: SG और SS जैसे बड़े भारतीय ब्रांड्स ने पहले ही टॉप बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं. पूरी तरह से बाहर होने से इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स की भारी कमी हो सकती है जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की ग्लोबल पहचान को महत्व देते हैं.
 
खिलाड़ियों को कोई मुआवजा नहीं: BCB ने कहा है कि वह खिलाड़ियों को छूटी हुई मैच फीस का मुआवजा नहीं देगा, जिससे बॉयकॉट का पूरा वित्तीय बोझ एथलीटों पर आ जाएगा.
 
2. ICC के प्रतिबंध और भविष्य में अकेलापन
 
ICC एक “पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट” पर काम करता है जिस पर बोर्ड कई साल पहले ही साइन कर देते हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना एक गंभीर अपराध है:
 
सस्पेंशन का खतरा: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने से BCB को भविष्य के ICC इवेंट्स, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है, से सस्पेंड किया जा सकता है.
 
प्रभाव का नुकसान: बांग्लादेश को भविष्य के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) बातचीत के दौरान अपनी जगह खोने का खतरा है, जिससे टॉप देशों के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा.
 
3. रिप्लेसमेंट
 
ICC ने पहले ही स्कॉटलैंड को स्टैंडबाय पर रखा है. एक बार रिप्लेसमेंट फाइनल हो जाने के बाद, बांग्लादेश के लिए कोई “अनडू” बटन नहीं होगा.
 
4. खिलाड़ियों के करियर पर लंबे समय का असर
 
बांग्लादेश के लिए, वर्ल्ड कप अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मौका है. बॉयकॉट से खिलाड़ियों को IPL, BBL, या SA20 जैसी लीग में आकर्षक फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा.
 
बांग्लादेश के घरेलू सर्किट में मौजूदा “विद्रोह” – जिसमें BPL मैचों का पोस्टपोन होना भी शामिल है – खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच बढ़ती दरार को दिखाता है जिससे स्थायी रूप से टैलेंट की कमी हो सकती है.
 
5. कूटनीतिक और खेल संबंधी अकेलापन
 
भारत में सुरक्षा चिंताओं को लेकर बॉयकॉट, जिसे ICC पहले ही “सुरक्षित” मान चुका है, अस्थिरता का एक उदाहरण बनाता है. यह दूसरे टूर करने वाले देशों को संकेत देता है कि बांग्लादेश खेल प्रतिबद्धताओं के बजाय राजनीतिक भावनाओं को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे भविष्य में दूसरी टीमें ढाका का दौरा करने पर फिर से विचार कर सकती हैं.

