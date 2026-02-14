ईशान किशन ने खोली दिल की बात! ‘मेरे पीछे उसी शख्स का सबसे बड़ा हाथ…’, क्या मैदान पर दिखेगा असर

T20 World Cup 2026: अगर कोई एक खिलाड़ी है जो हाल के हफ्तों में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा है, तो वह ईशान किशन है. किशन अपनी हालिया सफलता और टीम इंडिया में दमदार वापसी का क्रेडिट अपनी पर्सनैलिटी में आए बदलाव को देते है. नामीबिया के खिलाफ 24 गेंदों पर 61 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले किशन ने साफ किया कि वह मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह खेल को लेकर ज्यादा सीरियस और शांत हो गए है.

‘मजाक और मस्ती अब 24 घंटे की बात नहीं रही’

मैच के बाद किशन ने माना कि अपने करियर के उतार-चढ़ाव और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बदल ली है. उन्होंने कहा कि पहले वह एक मस्ती करने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से अपनी बैटिंग और विकेटकीपिंग पर फोकस करते है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि गौतम गंभीर के गाइडेंस में उन्होंने डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को बेहतर ढंग से समझा है.

पावरप्ले में धमाल और नई बैटिंग स्ट्रैटेजी

अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में किशन ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे बड़े पावरप्ले स्कोर (86/1) में अहम भूमिका निभाई. अपने बदले हुए बैटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि वह अब मैदान पर ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करते है. उनका मानना ​​है कि दो या तीन डॉट बॉल खेलकर दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम में कभी भी बड़े शॉट मारने की क्षमता है. वह अब जोश में आकर अपना विकेट गंवाने के बजाय सही बॉल का इंतज़ार करना पसंद करते है.

किशन ने संजू सैमसन को पीछे छोड़ा

अपने लगातार और आक्रामक प्रदर्शन से ईशान किशन ने अब संजू सैमसन को पीछे छोड़कर टीम के पहले पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है. जेजे स्मिट के एक ओवर में चार छक्के मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह अब न केवल आक्रामक हैं, बल्कि उनकी टेक्निक और माइंडसेट भी काफी मैच्योर हो गया है. पिछले दो सालों से संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन ईशान किशन ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सभी को पीछे छोड़ दिया है.