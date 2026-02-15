भारत की शानदार जीत! पाकिस्तान को 61 रनों से हराया, ये रहे मैच के 5 हीरो

ICC T20 World Cup 2026: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया. टीम इंडिया के 175 रनों का शानदार स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 114 रनों पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन ने सर्वाधिक 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 32 रन, शिवम दुबे ने 27 रन और तिलक वर्मा ने 25 रनों का पारी खेली.

टीम इंडिया की जीत के 5 हीरों की बात करें तो सबसे पहला नाम ईशान किशन है. इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जीत के हीरो बनें.

ईशान किशन

जिसमें भारतीय टीम की ओर से ईशान किशन ने शानदार पारी खेला है. ईशान किशन ने धुआंधार बैटिंग की है. जिस पिच पर पाकिस्तान के स्पिनर्स टीम इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन ईशान नही मानें और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है. ईशान ने 40 गेंद पर 77 रन की शानदार पारी खेल दी है.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की हालात खराब कर दी. बुमराह ने 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिया है.

शिवम दूबे

शिवम दूबे ने काफी शानदार पारी खेली है. दूबे ने ज्यादा रन नही बना पाए लेकिन स्कोरबोर्ड में जोड़ दिया है. शिवम दूबे ने 17 गेंदों में 27 रन बना कर जोरदार पारी खेली है. वे अपने पारी में 3 चौके और 1 छक्के के साथ खास पारी खेली है.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी में जीरों पर आउट हो गए. लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तोे उन्होंने पहला ओवर में ही 1 विकेट लेकर पाकिस्तान की हालात सुस्त बना दी. हार्दिक ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंदों में 32 रन बनाए. जिन्होंने अपनी पारी में 3 चौके लगाए. ईशान किशन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की पारी को संभाला. हालांकि, दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्कोर को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाई.