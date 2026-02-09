Home > क्रिकेट > क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड

क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड

IND vs PAK T20 World Cup Match: 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर अटकलें लगाई जा रही है. ICC के अनुसार दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका में एक मैच तय था.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 9, 2026 7:53:22 PM IST

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026


IND vs PAK T20 World Cup Match: 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर अटकलें लगाई जा रही है. ICC के अनुसार दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका में एक मैच तय था. हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. अब खबर है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने पर विचार कर रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ रखा है.

You Might Be Interested In

क्रिकबज के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चाहता है कि टीम इंडिया एक ट्राई-सीरीज में हिस्सा ले. इस ट्राई-सीरीज में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल होंगे. अगर भारत इस प्रस्ताव पर सहमत होता है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कथित तौर पर T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए अपनी मंज़ूरी दे देंगे. यह ट्राई-सीरीज किसी न्यूट्रल जगह पर होगी. हालांकि ICC या इसमें शामिल किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

भारत-पाकिस्तान मैच इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अगर आप सोच रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच इतना जरूरी क्यों है, तो इसका कारण यह है. यह टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा कमाई वाला मैच है. वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बहुत बड़ी संख्या में दर्शक देखते है. इन मैचों को अक्सर बड़े इवेंट्स के दौरान शनिवार या रविवार को शेड्यूल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें. इससे कॉम्पिटिशन और रेवेन्यू दोनों बढ़ते है.

You Might Be Interested In

Chitrangada Singh Battle of Galwan: 7 साल के लंबे ब्रेक पर चित्रांगदा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, ग्लैमर की ओर किया इशारा, कहा-

मीडिया एक्सपर्ट्स के अनुसार ICC टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच से लगभग US$250 मिलियन (2200 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रुपये) का रेवेन्यू जेनरेट होता है. अगर मैच नहीं होता है, तो ICC से लेकर ब्रॉडकास्टर्स तक सभी को भारी नुकसान होता है.

इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का 80 प्रतिशत रेवेन्यू भारत के खिलाफ मैचों से आता है. अगर मैच नहीं होता है, तो ICC पाकिस्तान के रेवेन्यू का हिस्सा रोक सकता है, जिससे PCB आर्थिक रूप से मुश्किल स्थिति में आ सकता है.

सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री

भारत-पाकिस्तान मैच विवाद कैसे शुरू हुआ?

भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम की वजह से शुरू हुआ. IPL 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था. शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में पूरे वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ़ भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया है.

Delhi Lok Adalat 2026 Date: दिल्ली वालों की होगी मौज, इस तारीख को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, जानें कैसे करें पेंडिंग चालान

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड
क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड
क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड
क्या फिर होगा भारत-पाक मुकाबला? पाकिस्तान ने रखी ये बड़ी शर्त, जानें क्या है डिमांड