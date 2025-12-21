T20 World Cup 2026: अश्विन का बड़ा दावा! संजू और अभिषेक करेंगे ओपनिंग, ईशान की वापसी पर ऐश ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की घोषणा शनिवार को बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने की. इस बार अक्षर पटेल को टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है.

कौन इन, कौन आउट?

टीम का सबसे चौंकाने वाला फैसला शुभमन गिल को बाहर करना रहा. उनके साथ ही विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी टीम में जगह नहीं मिली है. घरेलू क्रिकेट (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी) में झारखंड के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है. दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर रहने वाले फिनिशर रिंकू सिंह ने दोबारा टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पर ओपनिंग की जिम्मेदारी रहने की संभावना है।

“संजू मेरे भाई और ईशान के लिए खुश हूं”

अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम के चयन को लेकर खुशी जताई. उन्होंने लिखा “खिताब बचाने की तैयारी! शानदार टीम है. रिंकू को वापस देखकर अच्छा लगा और मेरे थम्बी संजू के लिए खुश हूँ, जो अब अभिषेक के साथ ओपनिंग करेंगे. ईशान को भी बहुत बधाई, जिन्होंने घरेलू सर्किट में कड़ी मेहनत कर अपनी रनों की भूख साबित की.”

T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल और ग्रुप

भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. भारत अपने खिताब की रक्षा के लिए ग्रुप-A में पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ भिड़ेगा.

भारत के प्रमुख मुकाबले:

7 फरवरी: बनाम USA (वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई)

12 फरवरी: बनाम नामीबिया (अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली)

15 फरवरी: बनाम पाकिस्तान (आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो)

18 फरवरी: बनाम नीदरलैंड्स (नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद)

टूर्नामेंट के 40 ग्रुप मैच 20 फरवरी तक खेले जाएंगे, जिसके बाद 21 फरवरी से सुपर आठ (Super 8) के मुकाबले शुरू होंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज

वर्ल्ड कप से पहले, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से पांच मैचों की T20I सीरीज शुरू होगी। ये मैच नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे.

भारतीय स्क्वॉड (T20 वर्ल्ड कप 2026)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन.