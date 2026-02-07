Home > क्रिकेट > T-20 world cup 2026 Live Streaming : भारत-US के बीच कितने होगा मैच, यहां जानें मौसम, पिच और प्लेइंग-11 समेत अन्य डिटेल

t20 world cup 2026 matches: टीम इंडिया और अमेरिका के बीच अब तक 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया है. भारत ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 के दौरान हुए इस मुकाबले में  अमेरिका को 7 विकेट से हराया था.

By: JP Yadav | Published: February 7, 2026 10:45:18 AM IST

पहले ही दिन यानी शनिवार को टी20 विश्व कप के लिए 3 मैच खेले जाएंगे.  पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे होगा, यह मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला जाएगा. अगला यानी दूसरे मैच कोलकाता (भारत) में दोपहर तीन बजे से वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच होगा. वहीं, तीसरे मैच टीम इंडिया और अमेरिका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. यह मैच मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा.
t20 world cup 2026 matches: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की शानदार शुरुआत शनिवार (07 फरवरी, 2026) से होने जा रही है. टूर्नामेंट की मेजबानी दो एशियाई देश भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. इस टूर्नामेंट में भारत, नेपाल और श्रीलंका समेत कई एशियाई देश हिस्सा भी ले रहे हैं. ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी यह कप कोई एशियाई देश ही थामे.

क्या कहते हैं भारत-अमेरिका के बीच आंकड़े 

भले ही अमेरिका की टीम भारत के सामने कमजोर हो, लेकिन यह उलटफेर और कड़ी टक्कर देने में  माहिर है. ऐसे में भारत इस टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा. दरअसल, अमेरिका ने टी इंडिया ए के खिलाफ वार्मअप मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी. टीम इंडिया के 238 रनों के जवाब में अमेरिका के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 200 रन बना डाले. वैसे भी अमेरिका अपनी बैटिंग के दम पर उलटफेर कर सकता है. ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहना होगा.  आंकड़ों में भी टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी है. टी20 इंटरनेशनल में अमेरिका अब तक भारत को नहीं हरा पाया है.  

कहां और कितने बजे होगा मैच

टीम इंडिया और अमेरिका के बीच मैच शनिवार (7 फरवरी, 2026) को शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. 6 बजकर 30 मिनट पर दोनों टीमों के बीच टॉस होगा.  

कैसे है पिच 

वानखेड़े की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल नहीं रहती है. मैदान की बाउंड्री छोटी है और आउटफील्ड बेहद तेज है. ऐसे में यहां पर शनिवार को दोनों टीमों की ओर से चौकों-छक्कों की बारिश हो तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए. वैसे इस पिच पर टी20 इंटरनेशनल में पहली पारी का औसत स्कोर 178 रन है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 रन बनाती है.

कैसा रहेगा मौसम

मुंबई में इस दिन शाम को भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है. मैच के दौरान तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. शाम के बाद पारा 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. ऐसे बिना रोक-टोक के 40 ओवर का मैच होगा.

कैसे देखें मैच 

भारत और अमेरिका के बीच टी20 विश्‍व कप 2026 के मुकाबले को दर्शक टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल पर जियो हॉटस्‍टार एप पर देख सकते हैं.

संभावित प्लेइंग-11

टीम इंडिया और अमेरिका के बीच मैच के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड
भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर

अमेरिका : मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति 

