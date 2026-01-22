Home > क्रिकेट > ‘ICC ने हमारे साथ न्याय नहीं किया’, भारत में खेलने से पीछे हटा बांग्लादेश; क्या विश्व कप से होगा बाहर?

T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आएगी. आईसीसी से एक दिन की मोहलत मिलने के बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 22, 2026 6:59:26 PM IST

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों और युवा एवं खेल सलाहकार आसिफ नजरूल के बीच एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया है. आईसीसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के बीसीबी के अनुरोध को खारिज कर दिया था.

बुधवार को भी बैठक हुई

इसके बाद बुधवार को आईसीसी और बीसीबी की बैठक हुई. इस दौरान इस बात पर भी वोटिंग हुई कि बांग्लादेश को भारत में जाना चाहिए या नही? सिर्फ 2 देशों ने बांग्लादेश के पक्ष में वोट किया है. पाकिस्तान भी बांग्लादेश के पक्ष में था. इसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने सरकार से चर्चा के लिए एक दिन का समय मांगा था.

अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वह टूर्नामेंट में भाग लेने का इच्छुक है, लेकिन भारत में नहीं बांग्लादेश बोर्ड ने यह भी कहा कि वे लंबे समय से चल रहे इस गतिरोध का समाधान खोजने के लिए आईसीसी के संपर्क में रहेंगे.

सरकार नहीं चाहती कि बांग्लादेश भारत में जाए

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद कड़ा रुख अपनाया और घोषणा की कि आईसीसी का रुख उन्हें स्वीकार्य नहीं है. बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने कहा है कि वे अपना रुख बदलने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आईसीसी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया. हम विश्व कप में खेलेंगे या नहीं यह पूरी तरह से सरकार का फैसला है. “अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में जगह मिल सकती है.

क्रिकेटरों ने कड़ी मेहनत की है

आसिफ ने कहा, “हमारे क्रिकेटरों ने विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन भारत में खेलने पर सुरक्षा जोखिम अभी भी बना हुआ है. हम अभी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी टीम तैयार है. हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी हमारे सुरक्षा जोखिमों पर विचार करते हुए हमें श्रीलंका में खेलने की अनुमति देकर न्याय करेगी.”

श्रीलंका में मैच चाहता है

आसिफ नजरूल ने गुरुवार को कहा कि आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 में भागीदारी के मामले में बांग्लादेश के साथ उचित न्याय नहीं किया है. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका में होने वाला है. इससे पहले बुधवार को आईसीसी ने श्रीलंका में मैच की मेजबानी के लिए भारत से अनुमति मांगने वाली बांग्लादेश की याचिका खारिज कर दी थी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भागीदारी के संबंध में निर्णय लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया था.

