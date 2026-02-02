Home > क्रिकेट > T20 World Cup 2026: ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो…भारत के साथ मैच न खेलने के एलान के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान को लेकर दे दिया बड़ा बयान

T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि शीर्ष क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 2, 2026 5:02:32 PM IST

सुनील गावस्कर ने कहा कि ICC को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए
Sunil Gavaskar On Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उसकी नेशनल क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन टीम भारत के खिलाफ अपना मैच बॉयकॉट करेगी. पाकिस्तान को 15 फरवरी को कोलंबो में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम का सामना करना था. देश ने रविवार को अपने फैसले की घोषणा की. यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश मुद्दे पर आए फैसले के बाद आया है. 

पाकिस्तान पर बरसे सुनील गावस्कर

ICC के फैसले के एक हफ्ते बाद, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि शीर्ष क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो.

‘ICC को कार्रवाई करनी चाहिए’

गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा “निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि अगर आप आखिरी समय में पीछे हटते हैं, तो यह एक मुद्दा है. अगर आप पहले ही पीछे हट जाते हैं, तो यह बिल्कुल अलग मामला है. लेकिन अगर आप आखिरी समय में, टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर पीछे हटते हैं, तो हाँ, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ICC को दखल देना चाहिए और कुछ कार्रवाई करनी चाहिए. मुझे नहीं पता कि वे क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई अन्य बोर्ड शामिल हैं, इसलिए यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होगा. हालांकि, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोई भी टीम ऐसा करने के बारे में न सोचे”.
 
गावस्कर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के रुख पर ICC ‘कानूनी कार्रवाई’ कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या परिणाम होंगे, यह नहीं कहा जा सकता.
 
उन्होंने आगे कहा कि “ICC शायद भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसी कार्रवाई का नतीजा क्या होगा, मैं नहीं कह सकता. यह निश्चित है कि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से ICC बहुत नाखुश होगा”. पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A में है, जिसमें उसके साथ भारत, नामीबिया, USA और नीदरलैंड्स हैं.
 

U19 वर्ल्ड कप 2026 में हुई दोनों टीमों की भिड़ंत

 
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का यह फैसला रविवार को ऐसे समय आया जब उनकी U19 टीम बुलावायो में U19 वर्ल्ड कप 2026 के एक अहम सुपर सिक्स मैच में भारत के खिलाफ खेल रही थी. इस मैच में इंडिया U19 ने पाकिस्तान U19 को 58 रनों से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और अफगानिस्तान U19 के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई.

Tags: Cricket NewsICCPCBSunil GavaskarT20 WORLD CUP 2026
