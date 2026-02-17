Home > क्रिकेट > T20 World Cup 2026: कंगारुओं को लगा झटका! ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर, टूर्नामेंट में आया बड़ा उलटफेर

T20 World Cup Australia knocked out: 2026 T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है. 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. जिम्बाब्वे अब ग्रुप B से श्रीलंका के बाद सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 17, 2026 10:50:39 PM IST

T20 World Cup Australia knocked out: 2026 T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है. 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. जिम्बाब्वे अब ग्रुप B से श्रीलंका के बाद सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है. मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे कंगारू टीम खिताब हार गई. ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद भी तब टूट गई जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने एक-एक पॉइंट शेयर किया है.

इंद्रदेव भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे

कल रात श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया की करारी हार के बाद जिम्बाब्वे को सुपर 8 में पहुंचने के लिए सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत थी. कैंडी में मंगलवार सुबह से ही मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी. नतीजतन जब आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दिया गया, तो यह पक्का हो गया कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया को वापस लौटना होगा.

जिम्बाब्वे के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हारा

2021 में चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पिछले तीन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है. यह 2009 के बाद कंगारुओं का सबसे खराब प्रदर्शन भी है. उस साल ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज और श्रीलंका से हारने के बाद सुपर आठ में नहीं पहुंच पाया था. जिम्बाब्वे से अपना पहला मैच हारने के बाद श्रीलंका से हार कंगारुओं के लिए महंगी साबित हुई है.

एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द

पल्लेकेले स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ दोपहर 3 बजे शुरू होने के लगभग 55 मिनट बाद मैदान पर पहुंचा और अगले 90 मिनट कवर से पानी हटाने में बिताए. हालांकि आसमान में बादल छा गए, जिससे स्टाफ को मैदान पर वापस लौटना पड़ा. मैच लोकल टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया है.

जिम्बाब्वे पहली बार इतना आगे बढ़ा

यह पहली बार है जब जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरे राउंड में पहुंचा है. इससे पहले जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 ग्रुप में सबसे आखिरी स्थान पर रहा था. जिम्बाब्वे अब क्रिकेट वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है. इससे पहले टीम 1999 के ODI वर्ल्ड कप में पांचवें स्थान पर रही थी, और नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी.

पिछले वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे कोई त्याग भी नहीं कर सका था

दो साल पहले पिछले T20 वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे कोई त्याग भी नहीं कर सका था, लेकिन यह टूर्नामेंट शानदार रहा है. उन्होंने ओमान को 39 गेंदें बाकी रहते हुए आठ विकेट से हराया था. इसके बाद उन्होंने कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में धीमी और कम उछाल वाली पिच पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है. ज़िम्बाब्वे अब सुपर 8 राउंड के ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया की जगह लेगा, जहां उनका सामना खिताब की दावेदार भारत, वेस्टइंडीज और 2024 के फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका से होगा.

