टीम इंडिया को बड़ा झटका? अभिषेक शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद, इस खिलाड़ी को मिल सकता मौका

Abhishek Sharma health update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए चिंता की खबर है. टीम इंडिया के धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा की तबीयत अचानक खराब बिगड़ गई है और उन्हें पेट में इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वह आने वाले T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए फिट हो पाएंगा.

गौतम के घर पर तबीयत बिगड़ी

BCCI के मुताबिक रविवार को जब पूरी टीम हेड कोच गौतम गंभीर के घर डिनर पर गई थी, तब से अभिषेक शर्मा की तबीयत ठीक नहीं थी. वह डिनर के बीच में ही जाने वाले पहले खिलाड़ी थे. वह अभी मेडिकल देखरेख में हैं.

अब किसको मिल सकता है मौका?

भारत गुरूवार यानी आज दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से खेलना है. अभिषेक शर्मा का अभी तक तबीयत नही है. ऐसा लग रहा है कि वह नामीबिया के खिलाफ मैच नही खेल सकते है. असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने उम्मीद जताई है कि वह ठीक हो जाएंगा, लेकिन सच तो अब मैदान पर ही देखने से पता चलेंगा. संजू सैमसन को मौका मिल सकता है.

अगर अभिषेक शर्मा समय पर ठीक नहीं होते हैं, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने के लिए हरी झंडी दे सकते है. हालांकि पिछले कुछ मैचों (10, 6, 0, 24, 6) में संजू का फॉर्म खराब रहा है, जो टीम इंडिया के लिए चिंता की बात है.

पाकिस्तान मैच पर भी सस्पेंस

नामीबिया के बाद टीम इंडिया 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई-वोल्टेज मैच खेलेगी. अभिषेक शर्मा की फिटनेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना टॉप ऑर्डर कमज़ोर दिख सकता है. फैंस उनके जल्दी ठीक होने और मैदान पर लौटने की दुआ कर रहे है.