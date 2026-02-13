Home > खेल > Abhishek Sharma: पाक का काल बन क्या मैदान में उतरेंगे अभिषेक शर्मा? टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय बल्लेबाज की हुई हालत नासाज

Abhishek Sharma: पाक का काल बन क्या मैदान में उतरेंगे अभिषेक शर्मा? टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय बल्लेबाज की हुई हालत नासाज

T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा, जो गुरुवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत के T20 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच में नहीं खेल पाए थे.

By: Heena Khan | Published: February 13, 2026 8:28:35 AM IST

पेट में इन्फेक्शन की वजह से अभिषेक शर्मा का वज़न कम हुआ
पेट में इन्फेक्शन की वजह से अभिषेक शर्मा का वज़न कम हुआ


T20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा, जो गुरुवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत के T20 वर्ल्ड कप ग्रुप A मैच में नहीं खेल पाए थे, 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अगले बड़े मैच के लिए मुश्किल में हैं. बाएं हाथ के बैट्समैन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई होगी, लेकिन यह पता नहीं है कि वो सलमान अली आगा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल पाएंगे या नहीं. नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले, अभिषेक को पेट में इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

क्या पाक के खिलाफ खेल पाएंगे अभिषेक 

25 साल के अभिषेक को तेज़ बुखार और पेट दर्द की शिकायत हुई और इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. उन्हें बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं आए. नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले, अभिषेक को वेन्यू पर देखा गया था; लेकिन, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक अभी भी थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ़ मैच में उनके खेलने पर शक है. भारत के इस ज़बरदस्त ओपनर का वज़न थोड़ा कम हुआ है, और पेट में इन्फेक्शन होने पर, आमतौर पर ठीक होने और टॉप लेवल के मैच खेलने के लिए ताकत और सहनशक्ति पाने में समय लगता है.

5 से 90 मिनट तक करते हैं बैटिंग 

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक का खेलना कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन पर निर्भर करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर वो लंबे समय तक बैटिंग करते हैं, जैसा कि वो आमतौर पर रूटीन नेट्स के दौरान करते हैं, तो उन्हें प्लेइंग XI में शुरू करने के लिए माना जा सकता है. आमतौर पर, अभिषेक कई बार बैटिंग करते हैं, और तीन घंटे के सेशन में, वो 75 से 90 मिनट तक बैटिंग करते हैं.

Tags: abhishek sharmaAbhishek Sharma RecordCrickethome-hero-pos-6IND VS PAKT20 WORLD CUP 2026
