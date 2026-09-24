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टी20 मुंबई लीग में बड़ा बदलाव, अब 9 टीमें लेंगी हिस्सा, नवी मुंबई को भी मिली अपनी फ्रेंचाइजी

टी20 मुंबई लीग का विस्तार हो गया है और अब इसमें कुल नौ टीमें हिस्सा लेंगी. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने नवी मुंबई की नई फ्रेंचाइजी के लिए एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स को सफल बोलीदाता घोषित किया है. कंपनी को छह साल के लिए 106.88 करोड़ रुपये में टीम के संचालन का अधिकार मिला है.

By: Satyam Sengar | Published: September 24, 2026 5:31:04 PM IST

टी20 मुंबई लीग में बड़ा बदलाव.
टी20 मुंबई लीग में बड़ा बदलाव.


मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने बुधवार को टी20 मुंबई लीग की नौवीं फ्रेंचाइजी के लिए एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स को सफल बोलीदाता घोषित किया. यह नई टीम नवी मुंबई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी. इस फैसले के साथ लीग का दायरा और बढ़ जाएगा. इसका मकसद मुंबई और आसपास के इलाकों में क्रिकेट को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके देना है.

एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स को छह साल के लिए इस फ्रेंचाइजी के संचालन का अधिकार मिला है. इसके लिए कंपनी ने 106.88 करोड़ रुपये की बोली लगाई है. पहले सीजन के लिए 12.21 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. नवी मुंबई की टीम जुड़ने से इस क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर खेलने और अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा. इससे स्थानीय क्रिकेट को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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नवी मुंबई की टीम से युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने इस फैसले को लीग के लिए एक अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में फ्रेंचाइजी जुड़ने से मुंबई के क्रिकेट नेटवर्क का और विस्तार होगा. इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा. उन्होंने एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स का स्वागत करते हुए कहा कि इस साझेदारी से लीग को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. टी20 मुंबई लीग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष राजदीप गुप्ता ने भी नौवीं फ्रेंचाइजी को लीग के विकास में एक नया अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि टीमों की संख्या बढ़ने से लीग का ढांचा मजबूत होगा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. इससे लीग से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा और पूरे क्षेत्र में दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा.

रोहित शर्मा हैं लीग का चेहरा, कई बड़े खिलाड़ी ले चुके हैं हिस्सा
भारत को विश्व कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा टी20 मुंबई लीग का चेहरा हैं. साल 2026 के सीजन में सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान और तुषार देशपांडे जैसे बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. अब नौवीं टीम के जुड़ने से लीग में कुल नौ फ्रेंचाइजी हो जाएंगी. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने और अपनी पहचान बनाने के ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है.

Tags: Mumbai T20 Leaguerohit sharma
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