Home > क्रिकेट > T20 मुंबई लीग में सारी हदें पार बवाल! विपक्षी टीम के डगआउट में घुसा खिलाड़ी, मारपीट की आई नौबत, VIDEO

T20 मुंबई लीग में सारी हदें पार बवाल! विपक्षी टीम के डगआउट में घुसा खिलाड़ी, मारपीट की आई नौबत, VIDEO

T20 Mumbai League Final Fight: टी20 मुंबई लीग 2026 का फाइनल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में मराठा रॉयल्स ने 8 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले के दौरान आखिरी ओवरों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 14, 2026 11:09:11 AM IST

T20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में भारी बवाल.
T20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में भारी बवाल.


T20 Mumbai League Final Fight: टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल में मराठा रॉयल्स ने ARCS अंधेरी को 8 रन से लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इस फाइनल मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के बीच खूब तनाव देखने को मिला. मराठा रॉयल्स और ARCS अंधेरी के खिलाड़ियों के बीच जमकर बवाल हुआ. दरअसल, मैच के 19वें ओवर में मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तगड़ी बहस हो गई. इस दौरान खिलाड़ी आपस में बहस करते हुए विपक्षी टीम के डगआउट तक पहुंच गए. इस बीच अन्य खिलाड़ियों और अंपायर ने आकर बीच बचाव किया. इस लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. नीचे देखें वीडियो…

फाइनल में क्यों हुआ विवाद?

टी20 मुंबई लीग 2026 का फाइनल मुकाबला MSC मराठा रॉयल्स और ARCS अंधेरी के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. सिद्धेश लाड की कप्तानी वाली मराठा रॉयल्स ने ARCS अंधेरी को 155 रनों का टारगेट दिया. ARCS अंधेरी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में 38 रनों की जरूरत थी. इस मुकाबले का सबसे अहम मोड़ 19वें ओवर में आया, जब मराठा रॉयल्स के गेंदबाज इरफान उमर के सामने गौरव जठार थे. जठार ने ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का मारकर टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इरफान ने अगली ही गेंद पर जठार को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया.

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गौरव जठार 17 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद मराठा रॉयल्स के खिलाड़ियों ने आक्रामक जश्न मनाना शुरू कर दिया. इस दौरान मराठा रॉयल्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे और जठार के बीच कहासुनी शुरू हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों और अंपायर ने तुरंत बीच-बचाव किया. हालांकि इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

तुषार देशपांडे और गौरव जठार के विवाद के बीच विवाद खत्म होने के बाद फिर से खिलाड़ियों के बीच झड़प हो गई. दरअसल, विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी ARCS अंधेरी के डगआउट की ओर पहुंच गया, जहां पर कप्तान शिवम दुबे और अन्य खिलाड़ी बैठे थे. इस दौरान गौरव जठार और डगआउट के पास खड़े मराठा रॉयल्स के खिलाड़ी के बीच फिर से बहस शुरू हो गई. यह देखकर आसपास मौजूद सपोर्ट स्टाफ और अन्य खिलाड़ियों ने दोनों को अलग किया और विवाद को शांत कराया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मराठा रॉयल्स ने दूसरी बार जीता टूर्नामेंट

फाइनल मैच की बात करें, तो मराठा रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 154 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी ARCS अंधेरी 20 ओवर में 146 रन ही बना पाई. इसके चलते मराठा रॉयल्स ने 8 विकेट से खिताबी मुकाबला जीत लिया. इसी के साथ मराठा रॉयल्स ने लगातार दूसरी बार टी20 मुंबई लीग का खिताब अपने नाम किया.

Tags: viral video
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