SMAT 2025 Final Match: झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 45 गेंदों में जड़ा शतक

Ishan Kishan Century in SMAT Final 2025: झारखंड और हरियाणा के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल 18 दिसंबर को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिसमें झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक लगा दिया है. इतने बड़े मंच पर ईशान किशन ने अपनी इस पारी में 49 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में ईशान ने 6 चौके और 10 छक्के मारे.

झारखंड ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह (Jharkhand has reached the final for the first time)

दोनों टीमें इस सीजन की अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड अपनी आखिरी सुपर लीग मैच में आंध्र से नौ विकेट से हारने के बावजूद पहली बार फाइनल में पहुंचा है. हालांकि इस हार से उनका अजेय क्रम टूट गया, लेकिन इससे उनकी क्वालिफिकेशन की उम्मीदों पर कोई असर नहीं पड़ा. दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक शानदार जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई, हैदराबाद को 124 रनों से हराकर अपने सुपर लीग ग्रुप में टॉप पर रहा.

अब तक झारखंड का शानदार रहा सफर (Jharkhand’s journey so far has been remarkable)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है. झारखंड का फाइनल तक का सफर लगातार और शानदार रहा है. ईशान किशन की कप्तानी में टीम टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचों में अजेय रही, जब तक कि सुपर लीग के आखिरी मैच में उसका सामना आंध्र से नहीं हुआ. उस हार के बावजूद झारखंड अपने ग्रुप में टॉप पर रहा और फाइनल में ऐतिहासिक जगह बनाई.

झारखंड के लिए फाइनल एक बड़ा पल है, क्योंकि वे आत्मविश्वास और दमदार हरियाणा टीम के खिलाफ अपनी निरंतरता को खिताब में बदलने का लक्ष्य बना रहे हैं. नए सुपर लीग फॉर्मेट ने एक नया मोड़ जोड़ा. 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक नया सुपर लीग फॉर्मेट पेश किया गया, जिसमें पारंपरिक नॉकआउट स्टेज को खत्म कर दिया गया. 32 टीमों वाले इस टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज 8 दिसंबर को खत्म हुआ, जिसमें चार एलीट ग्रुप में से प्रत्येक की टॉप दो टीमें सुपर लीग में पहुंचीं. इन आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया और राउंड-रॉबिन खेला गया. इस चरण के अंत में हरियाणा और झारखंड अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहे, जिससे 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला तय हुआ.

