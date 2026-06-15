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ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन इस बल्लेबाज ने जीता दिल, 3 मैचों में ठोक चुका इतने रन

Who Is Suryansh Shedge: भारत के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे इंडिया ए के लिए श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. सूर्यांश शेडगे 7वें नंबर पर खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा रन बना चुके हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 5:52:17 PM IST

श्रीलंका ए के खिलाफ सूर्यांश शेडगे ने शानदार अर्धशतक लगाया.
श्रीलंका ए के खिलाफ सूर्यांश शेडगे ने शानदार अर्धशतक लगाया.


Who Is Suryansh Shedge: इंडिया ए की टीम इन दिनों श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे हैं. हालांकि उनका बल्ला अभी तक इस सीरीज में खामोश रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने 3 मुकाबलों (50 ओवर मैच) में अभी तक सिर्फ 79 रन बनाए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में उम्मीद है वह जल्द ही वापसी करेंगे.

इंडिया ए के इस दौरे पर एक भारतीय खिलाड़ी का नाम खूब चर्चा में आया है, जिसने टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दी है. सूर्यांश शेडगे ने इस ट्राई नेशन सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 3 पारियों में 138 रन बनाए हैं. इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है.

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श्रीलंका ए के खिलाफ बचाई लाज

सूर्यांश शेडगे ने 15 जून को श्रीलंका ए के खिलाफ टीम इंडिया की लाज बचाई. दरअसल, इंडिया ए पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, लेकिन टीम की शुरुआत खराब रही. इंडिया ए ने सिर्फ 39 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद 123 के स्कोर पर इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी. इसके बाद सूर्यांश शेडगे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने की पारी को संभाला और 66 गेंदों पर 72 रन बनाए. इस दौरान सूर्यांश शेडगे के बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के आए. इसके जम पर इंडिया ए का स्कोर 250 के पार पहुंचा.

ये भी पढ़ें: IND A vs SL A: श्रीलंका ने बिना एक भी गेंद खेले बनाए 10 रन, इस नियम का मिला फायदा, समझें मामला

सूर्यांश शेडगे का प्रदर्शन

9 जून को श्रीलंका ए के खिलाफ सूर्यांश शेडगे ने ट्राई सीरीज में अपना पहला मैच खेला. इस मुकाबले में सूर्यांश शेडगे ने 14 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए. इसके बाद अफगानिस्तान ए के खिलाफ दूसरे मैच में सूर्यांश शेडगे ने 27 गेंद पर 40 रनों की पारी खेली. फिर 15 जून को श्रीलंका ए के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में सूर्यांश शेडगे ने 66 गेंद पर 72 रनों की शानदार पारी खेली. सूर्यांश शेडगे के इस शानदार प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि वह जल्द ही भारतीय टीम में एंट्री कर सकते हैं.

कौन हैं सूर्यांश शेडगे?

23 साल के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे घरेलू क्रिकेट में मुंबई की ओर से खेलते हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में सूर्यांश शेडगे को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. आईपीएल 2026 के लिए भी पंजाब किंग्स ने सूर्यांश शेडगे को रिटेन किया था. आईपीएल 2026 में सूर्यांश शेडगे ने पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें इंडिया ए की स्क्वाड में मौका मिला.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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