हार्दिक पांड्या चोटिल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फिर कौन खेलेगा? BCCI ने इस खिलाड़ी को दिया मौका

मुंबई के बल्लेबाजी ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. उन्हें चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह टीम में मौका मिला है. भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे मुकाबले 6 से 11 अक्टूबर तक पुडुचेरी में खेले जाएंगे. सूर्यांश सीरीज के पहले मुकाबले से पहले ही टीम के साथ जुड़ चुके हैं. टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे.

सूर्यांश शेडगे ने जून 2026 में आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू किया था. टीम में शामिल होने से पहले उन्होंने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट कराया. मेडिकल टीम से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद वह पुडुचेरी के लिए रवाना हुए. हार्दिक पांड्या को पहले इंडिया ए टीम में चुना गया था, लेकिन चोट के कारण वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. हार्दिक ने आखिरी बार आईपीएल 2026 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था.

नमन धीर भी सीरीज से बाहर

इंडिया ए को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन अनऑफिशियल वनडे मैचों में नमन धीर की सेवाएं भी नहीं मिलेंगी. नमन को पहले इंडिया ए टीम में चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया. उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह मौका मिला है. वॉशिंगटन सुंदर को टी20 टीम से हटाकर तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने भेजा गया है, ताकि वह न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे की तैयारी कर सकें.

ऋतुराज संभालेंगे इंडिया ए की कमान

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया ए की कप्तानी करेंगे. टीम में देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, विपराज निगम, यश ठाकुर, प्रभसिमरन सिंह, रजत पाटीदार और प्रियांश आर्य जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. सूर्यांश शेडगे के टीम में आने का मतलब है कि वह मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी का शुरुआती मुकाबला नहीं खेल पाएंगे. मुंबई का चंडीगढ़ के खिलाफ यह मैच 11 अक्टूबर से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. ऐसे में सूर्यांश फिलहाल इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज पर ध्यान देंगे.