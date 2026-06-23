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कौन हैं सूर्यांश शेडगे? जिनकी अचानक टीम इंडिया में हुई एंट्री, खूंखार ऑलराउंडर को किया रिप्लेस

Who Is Suryansh Shedge: मुंबई के युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. शेडगे को नीतीश कुमार रेड्डी की जगह में टीम में मौका मिला है, जो 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में चोटिल हो गए थे. जानिए कौन हैं सूर्यांश शेडगे...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 23, 2026 3:10:10 PM IST

नीतीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में शामिल किया गया.
नीतीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में शामिल किया गया.


Who Is Suryansh Shedge: भारत की टी20 टीम में नए स्टार खिलाड़ी की एंट्री हो गई है. 23 साल के युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं. सूर्यांश शेडगे ने स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस किया है, जो इंजरी से जूझ रहे हैं. नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में उन्हें चोट लग गई.

BCCI ने बताया कि नीतीश रेड्डी को बाएं पैर की जांघ की मांसपेशियों (क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी है. मेडिकल जांच के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने नीतीश रेड्डी को कुछ समय के लिए रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है. इसकी वजह से नीतीश रेड्डी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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कौन हैं नीतीश रेड्डी को रिप्लेस करने वाले सूर्यांश?

नीतीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) के रिप्लेसमेंट के तौर पर सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए शामिल किया गया है. हाल ही में सूर्यांश शेडगे श्रीलंका में इंडिया ए के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेलकर आ रहे हैं. इस सीरीज में सूर्यांश शेडगे ने शानदार प्रदर्शन किया था. मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश शेडगे ने 5 मैचों में 147 रन बनाए थे. साथ ही गेंद से भी अपना योगदान दिया था. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर सूर्यांश शेडगे को भारतीय टीम में मौका मिला है.

SMAT में मचाया था धमाल

दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. साल 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सूर्यांश शेडगे ने मुंबई की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने मुंबई के लिए लोअर ऑर्डर में खेलते हुए 251.92 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे. इसके अलावा आईपीएल 2026 में भी सूर्यांश शेडगे पंजाब किंग्स के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे थे.

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में सूर्यांश शेडगे को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. आईपीएल 2026 के लिए भी पंजाब किंग्स ने सूर्यांश शेडगे को रिटेन किया था. आईपीएल 2026 में सूर्यांश शेडगे ने पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 7 पारियों में 175.55 के स्ट्राइक रेट से 158 रन बनाए थे. इसके चलते उन्हें इंडिया ए में मौका मिला था. अब उन्हें भारत की सीनियर टीम में भी शामिल कर लिया गया है.

Tags: Nitish Kumar Reddy
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