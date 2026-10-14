सूर्यांश शेडगे को मिल सकता है पहला ODI कॉल-अप, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मिल सकता है मौका

मुंबई के युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शेडगे पहली बार भारत की सीनियर वनडे टीम का हिस्सा बन सकते हैं. वह अब तक भारत के लिए तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, लेकिन वनडे में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है.

सूर्यांश शेडगे ने हाल ही में पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की ओर से तीन अनऑफिशियल वनडे मैच खेले थे. इस सीरीज में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया. पहले मैच में उन्होंने चार विकेट लिए, जबकि तीसरे मैच में शानदार अर्धशतक लगाया. उनकी इस पारी की मदद से भारत ए ने 11 अक्टूबर को सीरीज में एकमात्र जीत दर्ज की.

नीतीश रेड्डी की जगह मिल सकता है मौका

शेडगे को टीम में जगह मिलने की एक बड़ी वजह नीतीश कुमार रेड्डी का वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, रेड्डी न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी पांच वनडे मैच नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बाद होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी भी करनी है. ऐसे में चयनकर्ता शेडगे को मौका देने पर विचार कर सकते हैं. दोनों खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के साथ मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं. पीटीआई के मुताबिक, बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि टेस्ट सीरीज में रेड्डी की भूमिका काफी अहम होगी. वह चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर खेल सकते हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं. इसी वजह से उन्हें सभी वनडे मैचों में उतारना मुश्किल हो सकता है.

हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में ऑलराउंडर की तलाश

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होगी. शेडगे की गेंदबाजी में पिछले कुछ समय में सुधार देखने को मिला है, जो उनके चयन की संभावना को मजबूत कर सकता है. हार्दिक पांड्या चोटों के कारण लंबे समय से लगातार क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं. ऐसे में भारतीय टीम को उनके विकल्प की तलाश है. नीतीश रेड्डी भी चोटों की समस्या से जूझ चुके हैं. ऐसे में शेडगे के पास अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय वनडे टीम में जगह बनाने का अच्छा मौका है.