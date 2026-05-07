Suryakumar Yadav Baby Photo:सूर्यकुमार यादव की बेटी की पहली तस्वीर आई सामने, देख लोगों ने कहा-राजकुमारी…

Suryakumar Yadav baby girl: इंडियन क्रिकेट टीम के T20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी पेरेंट्स बन गए हैं. उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई है. यादव ने हाल ही में इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाई थी. अपने 360-डिग्री शॉट्स के लिए मशहूर इस स्टार प्लेयर के घर अब एक नई खुशखबरी आई है. अभी यह साफ नहीं है कि वह मुंबई इंडियंस के अगले IPL मैच का हिस्सा होंगे या नहीं.

सूर्यकुमार यादव के घर खुशखबरी

सूर्यकुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्टी से शादी की थी. मुंबई के रहने वाले सूर्यकुमार ने उसी शहर में पढ़ाई की जहां उनकी मुलाकात देविशा से हुई थी. उनकी लव स्टोरी कॉलेज में शुरू हुई थी. देविशा शेट्टी को कॉलेज के दिनों में डांस करना बहुत पसंद था. कॉलेज में एक परफॉर्मेंस के दौरान सूर्या को देविशा से प्यार हो गया और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई.

इसी साल मार्च में देविशा शेट्टी के बेबी शावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें सूर्या और देविशा एक हॉल में एंटर करते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि सूर्या की पत्नी प्रेग्नेंट हैं. अब उनके घर एक नन्ही परी आई है. IPL 2026 भले ही सूर्यकुमार यादव के लिए अब तक कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन परिवार में इस नए मेहमान ने उन्हें सब कुछ भुला दिया है.

क्या सूर्य RCB के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे?

मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रही है. टीम ने अब तक 10 में से सिर्फ तीन मैच जीते हैं. टीम का अगला मैच 10 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेला जाना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव टीम के साथ रायपुर नहीं गए हैं. इसलिए माना जा रहा है कि वह इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे.