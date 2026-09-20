सूर्यकुमार यादव से सवाल, वैभव सूर्यवंशी की कौन सी स्किल चाहिए? बोले- मुझे उसके…

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी की एक ऐसी खासियत बताई है, जिसे वह खुद हासिल करना चाहते हैं. हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान सूर्यकुमार से पूछा गया कि वह किस खिलाड़ी की कोई एक स्किल अपने अंदर लेना चाहेंगे. इस पर उन्होंने बिना देर किए वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया और उनकी शानदार छक्के लगाने की क्षमता की तारीफ की.

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है. 15 साल की उम्र में वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने. उन्होंने 2025 में अपने पहले आईपीएल सीजन में शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा. इसके बाद फरवरी 2026 में भारत की अंडर-19 विश्व कप जीत में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई. इसके बाद आईपीएल 2026 में उनका बल्ला एक बार फिर जमकर बोला.

आईपीएल 2026 में वैभव का धमाका

आईपीएल 2026 में वैभव ने 776 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का खिताब हासिल किया और ऑरेंज कैप अपने नाम की. उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाए, जो एक टी20 टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना. वैभव की इस आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित होकर सूर्यकुमार ने कहा कि अगर उन्हें किसी खिलाड़ी की एक स्किल चुराने का मौका मिले, तो वह निश्चित रूप से वैभव की छक्के लगाने की क्षमता चुनेंगे.

बुमराह को बताया सबसे मुश्किल गेंदबाज

इसी बातचीत में सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर में सामना किए गए सबसे मुश्किल गेंदबाज के सवाल पर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया. दोनों मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम में लंबे समय से साथ खेल रहे हैं. सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा में से किसी एक को चुनना उनके लिए आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि सचिन सर को देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, जबकि रोहित के साथ और उनकी कप्तानी में उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है. इसलिए दोनों उनके लिए खास हैं.