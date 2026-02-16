IND vs PAK T20 Match: जीत के बाद क्यों भड़के पांड्या और सूर्या? कुलदीप से हुई तीखी बहस! वीडियो आया सामने

4
Suryakumar Yadav Viral Video: T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की बढ़त कोलंबो में और तेज़ हो गई, जब उन्होंने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, जिससे टूर्नामेंट के सबसे कड़े मुकाबले में उनका दबदबा और पक्का हो गया. यह भारत की अपने पड़ोसियों के खिलाफ नौ T20 वर्ल्ड कप मैचों में आठवीं जीत थी, और इस बड़े नतीजे ने सुपर आठ स्टेज के लिए जगह पक्की कर दी.
फिर भी, जहां स्कोरलाइन कंट्रोल और अधिकार दिखा रही थी, वहीं आखिरी गेंद के बाद बातचीत का नंबरों से कोई लेना-देना नहीं था.
पांड्या-कप्तान सूर्यकुमार यादव हुए कुलदीप यादव से गुस्सा!
आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के ऑल आउट होने के कुछ पल बाद, टेलीविज़न कैमरों ने हार्दिक पांड्या, कप्तान सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव के बीच एक मज़ेदार बातचीत को रिकॉर्ड किया.
जैसे ही खिलाड़ी पारंपरिक हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगे, हार्दिक साफ़ तौर पर जोश में दिखे, और कुलदीप की ओर इशारा करते हुए, जो एक तीखी बहस जैसा लग रहा था. तिलक वर्मा चिंता से देख रहे थे, इससे पहले कि रिंकू सिंह बीच में आए, ऐसा लगा कि गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर तेज़ी से अटकलें लगने लगीं, जिसमें फैंस इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या आरामदायक जीत के बावजूद निराशा बाहर निकल आई थी. लेकिन, सूर्यकुमार यादव ने तेज़ी से इस बात को शांत किया.
गुस्सा छोड़ दो भाई…
इंडिया के कप्तान ने सोशल मीडिया पर एक हल्का-फुल्का वीडियो शेयर किया जिसमें वह कुलदीप के पास जाकर उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने इसे कैप्शन दिया-“गुस्सा छोड़ दो भाई”. यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गई.
Gussa chodh do bhai 😂 @imkuldeep18 pic.twitter.com/gZ8lnxeQ8o
— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) February 16, 2026
भारत ने पाक को दी करारी शिकस्त
इंडिया ने इससे पहले ईशान किशन की 40 गेंदों पर 77 रनों की ज़बरदस्त पारी से लय बनाई थी, इस पारी में बाउंड्री भी लगी थीं, जिससे टोटल 176 तक पहुंचा. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार ने बीच के ओवरों में स्थिरता बनाए रखी.
इसके बाद गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बड़ी सफाई से ध्वस्त कर दिया. हार्दिक ने पहले ओवर में विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह के ज़बरदस्त स्पेल ने लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल कर दिया. अक्षर पटेल और कुलदीप ने दबाव में पाकिस्तान के मिडिल और लोअर ऑर्डर पर शिकंजा कसा.