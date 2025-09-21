Suryakumar Yadav: भारतीय कप्तान ने बताया विवादों से बचने का रहस्य, पढ़कर आपको भी आएगा मज़ा
India vs Pakistan: सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह दबाव नहीं, बल्कि मौका देखते हैं और अपनी टीम को नेगेटिविटी से दूर रहने की सलाह देते हैं. सूर्या का कहना है कि जब स्टेडियम पूरी तरह भरा होता है, तो यह उनकी टीम के लिए एन्जॉय करने का टाइम होता है.

By: Sharim Ansari | Published: September 21, 2025 5:26:28 PM IST

India Cricket Team: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक पत्रकार को मज़ेदार जवाब दिया, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से जुड़े बाहरी शोर को वह कैसे संभालते हैं. दोनों कट्टर विरोधी एशिया कप 2025 में सुपर 4 में एक बार फिर भिड़ेंगे, और यह उस पहले मुकाबले के बाद हो रहा है जिसमें काफ़ी बहस हुई थी, खासकर मैच के बाद, जब भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

भारत-पाकिस्तान का मुक़ाबला सिर्फ़ एक खेल नहीं है, यह एक ऐसा वक़्त है जो स्टेडियमों को भर देता है और विवादों को जगह देता है. फिर भी, सूर्या का कहना है कि जब स्टेडियम खचाखच भरा होता है, तो मैं अपनी टीम से कहता हूं कि एंजॉय करने का टाइम आ गया है. इतने सारे लोग देखने आए हैं. हम यहां बेहतरीन प्रदर्शन और फैंस को एक शो देने आए हैं.

पाकिस्तान को हराना नहीं, एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है

उनके लिए, खचाखच भरे स्टैंड दबाव नहीं, बल्कि अच्छा खेलने का इनविटेशन हैं. हर मैच, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी छोटी टीम के खिलाफ, सीखने, जीतने और दोहराने का मौका होता है. हमने तीनों जीत को बराबर एंजॉय किया और इस वहम को खारिज किया कि पाकिस्तान को हराना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है.

लेकिन इस मैच के इर्द-गिर्द फैले “बाहरी शोर” से कोई कैसे अनभिज्ञ रह सकता है? सोशल मीडिया पर, रेस्टोरेंट में, दोस्तों के बीच, यह बातचीत लगातार जारी रहती है. सूर्या की सलाह जितनी सरल है, उतनी ही गहरी भी, “अपना कमरा बंद करो, अपना फ़ोन बंद करो, और सो जाओ.”

कहना आसान है, करना मुश्किल, वह हंसते हुए स्वीकार करते हैं. जो आपके लिए अच्छा है, उसे मान लें. वह अपनी टीम से कहते हैं कि हो सकता है कोई मैदान पर कुछ ऐसा कह दे जिससे मदद मिले. बाकी? जाने दो. यह एक ऐसा दर्शन है जो भारत के ड्रेसिंग रूम को नेगेटिविटी से दूर रखता है.

जैसे-जैसे सुपर 4 नज़दीक आ रहा है, सूर्या दबाव नहीं, बल्कि मौका देखते हैं. वह टूर्नामेंट के अन्य दिग्गजों का सामना करने के लिए उत्साहित होकर कहते हैं कि सभी के पास बल्ले और गेंद से खेलने का समय है.

सूर्या से पूछा गया कि क्या पिछले रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ मैच था. उन्होंने धीरे से कहा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ मैच? भारत के लिए मेरा पहला मैच. जर्सी पहनना हमेशा गर्व का पल होता है. उन्होंने आगे कहा कि मैं हर बार मैदान पर कदम रखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं.

