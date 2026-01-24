‘हथौड़ा’ से क्या है सूर्यकुमार यादव का खास कनेक्शन? न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में आखिर कैसे लूट ली सारी लाइमलाइट

Suryakumar Yadav Hathora Village Connection: बहुत कम लोग जानते होंगे कि टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के गांव का नाम हथौड़ा है. कई सालों से मुंबई में रहकर अपना क्रिकेट करियर संवारने वाले सूर्यकुमार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले सटे गाजीपुर के रहने वाले हैं. भले ही उनका जन्म मुंबई (महाराष्ट्र) में हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत समय गाजीपुर में भी बिताया है. इस तरह सूर्यकुमार यादव का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का हथौड़ा हुआ. उनके दादा और परिवार के कुछ सदस्य अब भी हथौड़ा गांव में ही रहते हैं. हम इस स्टोरी में हथौड़ा गांव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच में सूर्यकुमार के हाथ में बैट नहीं हथौड़ा ही नजर आया. भले ही ईशान किशन ने 76 रनों की पारी खेली और इसकी बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में टारगेट चेज कर लिया, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गए हथौड़ा के रहने वाले सूर्य कुमार यादव.

मैदान पर चला सूर्या के बल्ले का जादू

टीम इंडिया टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सीरीज के दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 208 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए कप्तानी मिचेल सैंटनर ने 47 रनों की नाबाद पारी खेली. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए थे, लेकिन काम नहीं आए. सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के आउट होने के साथ उतरे और ईशान किशन के साथ संभलकर पारी की शुरुआत की. जब तक ईशान किशन धमाकेदार बैटिंग करते रहे तब तक सूर्य का बल्ला शांत रहा.

सूर्या ने खेली 82 रनों की धमाकेदार पारी

वहीं, जैसे ही ईशान किशन आउट हुआ उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलते हुई रायपुर के मैदान में विस्फोट कर दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. सूर्यकुमार यादव 82 और शिवम दुबे 36 रन बनाकर नाबाद रहे. सूर्यकुमार यादव ने अपनी पारी में 37 गेंदें खेलीं और नाबाद 82 रन बनाए. सूर्या ने अपनी तूफानी पारी में 9 चौके और 4 जानदार छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 221 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर टीम को 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिलाई.

मुश्किल वक्त में चला सूर्या का बल्ला

सूर्या कुमार यादव ने 468 दिन के इंतजार के बाद टी20 इंटरनेशनल मैच में फिफ्टी लगाई. यह भी अहम है कि सूर्यकुमार यादव जब मैदान पर आए तो टीम इंडिया बहुत मुश्किल में थी. सिर्फ 6 रन पर टीम के 2 विकेट गिर चुके थे. जीत के लिए 209 रन का बड़ा टारगेट सामने था.दूसरे छोर पर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन मौका दिया और सामने क्रिकेटर को स्ट्राइक देते रहे.