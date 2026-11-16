Home > खेल > 16 चौके-छक्के, 283 का स्ट्राइक रेट! फिर गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला, टीम इंडिया में वापसी करके ही लेंगे दम!

16 चौके-छक्के, 283 का स्ट्राइक रेट! फिर गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला, टीम इंडिया में वापसी करके ही लेंगे दम!

Suryakumar Yadav SMAT 2026: सूर्यकुमार यादव का बल्ला एक बार फिर सैयद मुश्ताक अली में गरजा है. सूर्या ने सोमवार को गुजरात के खिलाफ 29 गेंद पर 82 रनों की आतिशी पारी खेली. इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर 60 रन बनाए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 16, 2026 5:26:37 PM IST

SMAT में फिर गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला.
SMAT में फिर गरजा सूर्यकुमार यादव का बल्ला.


Suryakumar Yadav SMAT 2026: टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव फॉर्म में लौट आए हैं. भले ही उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली. सूर्या ने सिर्फ 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 82 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के आए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 283 का रहा. इससे पहले उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 21 गेंद पर 60 रनों की पारी खेली थी. अब उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा अर्धशतक लगा दिया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सूर्यकुमार यादव मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं.

टीम इंडिया से ड्रॉप होते ही बने खूंखार

सूर्यकुमार यादव को जब से भारतीय टीम की कप्तानी छीनकर ड्रॉप किया गया है, तब से उनकी बल्लेबाजी और भी खतरनाक हो गई है. उन्होंने IPL के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी की. इससे पहले वो मुंबई में लोकल टूर्नामेंट भी खेले थे. वहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए हैं. उन्होंने पहले मैच में सिर्फ 21 गेंद पर 60 रन बनाए. इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी 82 रनों की तूफानी पारी खेली. सूर्यकुमार यादव की धमाकेदार पारी के दम पर मुंबई ने आसानी से गुजरात को हरा दिया.

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मुंबई ने जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई ने गुजरात को 5 विकेट से हराया. इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रन बनाए थे. गुजरात की ओर से आशुतोष शर्मा ने 42 और विशाल जयसवाल ने 38 रन बनाए. उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जिसके चलते गुजरात ने मुंबई को 198 रन का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी मुंबई की टीम ने सिर्फ 15.4 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. कप्तान सूर्या ने 82 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा सरफराज खान ने 17 गेंद पर 40 रन बनाए. इसके दम पर मुंबई ने आसानी से जीत दर्ज की.

क्या सूर्या की होगी टीम इंडिया में वापसी?

सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला था. उनकी कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद वो IPL में भी खेलते नजर आए, लेकिन फिर टीम इंडिया से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. उनकी बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए उनकी कप्तानी भी छीन ली गई और टीम से भी बाहर कर दिया गया. अब सूर्यकुमार यादव फिर से भारतीय टीम में अपनी वापसी की राह तलाश रहे हैं.

Tags: SURYAKUMAR YADAVSyed Mushtaq Ali Trophy
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