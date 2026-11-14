15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!

Suryakumar Yadav SMAT: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी अंदाज में वापसी की है. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद में 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के दौरान सूर्या ने सिर्फ 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के आए. इसके दम पर मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 173 रन का टारगेट हासिल कर लिया. मुंबई ने इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की.

इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मुंबई की टीम ने सिर्फ 13.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. मुंबई की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंद पर 27 रन बनाए, जबकि मुशीर खान ने 24 गेंदों पर 51 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 62 रन बनाए.

सूर्या ने खेली धमाकेदार पारी

कोलकाता में खेले गए इस मैच में मुंबई को 173 रनों का टारगेट मिला. मुंबई की शुरुआत अच्छी रही. 2 विकेट गिरने के बाद चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सूर्यकुमार यादव ने 21 गेंदों में 285.71 के स्ट्राइक रेट से 62 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा मुशीर खान ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया. इसके अलावा शिवम दुबे ने भी 5 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 13 रन बनाए.

🚨 SURYAKUMAR YADAV SMASHED 60*(21) WITH 6 FOURS & 5 SIXES vs HYDERABAD 😍🔥 – Captain leading Mumbai from front in SMAT. https://t.co/FOxqu4JcTy — Johns. (@CricCrazyJohns) November 14, 2026

हैदराबाद को मिली करारी हार

इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. हैदराबाद की ओर से अभिरथ रेड्डी ने 24 गेंदों पर सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. उनके अलावा कोडिमेला हिमतेजा ने 16 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, जबकि चामा वी मिलिंद ने 12 गेंदों पर 22 रन बनाए. वहीं, प्रणव वर्मा ने 14 गेंदों पर 18 रन का योगदान दिया. मुंबई की ओर से मैक्सवेल स्वामीनाथन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शिवम दुबे ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा अथर्व अंकोलेकर ने 2 ओवर में 22 रन खर्च करके 1 विकेट लिया, जबकि शार्दुल ठाकुर को भी 1 विकेट मिला.