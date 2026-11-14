Home > खेल > 15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!

15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!

Suryakumar Yadav SMAT: पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मैच में तूफानी अर्धशतक लगाया. मुंबई की ओर से खेलते हुए सूर्या ने हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद पर नाबाद 62 रनों की पारी खेली. इसके दम पर मुंबई ने 7 विकेट से जीत दर्ज की.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 14, 2026 2:08:29 PM IST

सूर्यकुमार यादव ने SMAT के पहले मैच में ठोकी फिफ्टी.
सूर्यकुमार यादव ने SMAT के पहले मैच में ठोकी फिफ्टी.


Suryakumar Yadav SMAT: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी अंदाज में वापसी की है. सूर्यकुमार यादव ने मुंबई की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 21 गेंद में 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी के दौरान सूर्या ने सिर्फ 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के आए. इसके दम पर मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ 173 रन का टारगेट हासिल कर लिया. मुंबई ने इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की.

इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मुंबई की टीम ने सिर्फ 13.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. मुंबई की ओर से अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंद पर 27 रन बनाए, जबकि मुशीर खान ने 24 गेंदों पर 51 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 62 रन बनाए.

You Might Be Interested In

सूर्या ने खेली धमाकेदार पारी

कोलकाता में खेले गए इस मैच में मुंबई को 173 रनों का टारगेट मिला. मुंबई की शुरुआत अच्छी रही. 2 विकेट गिरने के बाद चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. सूर्यकुमार यादव ने  21 गेंदों में 285.71 के स्ट्राइक रेट से 62 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा मुशीर खान ने भी तूफानी अर्धशतक लगाया. इसके अलावा शिवम दुबे ने भी 5 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 13 रन बनाए.

हैदराबाद को मिली करारी हार

इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. हैदराबाद की ओर से अभिरथ रेड्डी ने 24 गेंदों पर सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. उनके अलावा कोडिमेला हिमतेजा ने 16 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, जबकि चामा वी मिलिंद ने 12 गेंदों पर 22 रन बनाए. वहीं, प्रणव वर्मा ने 14 गेंदों पर 18 रन का योगदान दिया. मुंबई की ओर से मैक्सवेल स्वामीनाथन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शिवम दुबे ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा अथर्व अंकोलेकर ने 2 ओवर में 22 रन खर्च करके 1 विकेट लिया, जबकि शार्दुल ठाकुर को भी 1 विकेट मिला.

Tags: SURYAKUMAR YADAVSyed Mushtaq Ali Trophy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!
15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!
15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!
15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!
15 गेंद में फिफ्टी, 285 का स्ट्राइक रेट… सूर्यकुमार यादव ने SMAT में मचाई तबाही, सिलेक्टर्स को करारा जवाब!