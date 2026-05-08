सूर्यकुमार यादव से BCCI नाराज, कप्तानी से हटाने पर हुआ विचार, श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

Shreyas Iyer to Take T20I Captaincy: भारतीय टी20 टीम की कप्तानी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar yadav) की लगातार खराब बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर चयन कमिटी चिंतित बताई जा रही है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति आईपीएल 2026 के बाद बैठक कर आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का चयन करेगी. एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस अय्यर की सिर्फ टी20 टीम में वापसी ही नहीं, बल्कि उन्हें सूर्यकुमार यादव की जगह नया कप्तान बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है.

इसी साल मार्च में भारत ने सूर्यकुमार की कप्तानी में घरेलू जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता था. हालांकि कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार का रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी लगातार चिंता का कारण बनी हुई है. सूर्यकुमार ने 2028 टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत की कप्तानी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन चयनकर्ता अब दूसरे विकल्पों पर भी नजर रख रहे हैं.

9 पारियों में बनाए थे 242 रन

भारत को वर्ल्ड कप जिताने के बावजूद सूर्यकुमार का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सका. उन्होंने नौ पारियों में 242 रन बनाए, जिनमें से 84 रन सिर्फ अमेरिका के खिलाफ शुरुआती मैच में आए थे. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 35 वर्षीय बल्लेबाज पिछले आईपीएल सीजन से कलाई की समस्या से जूझ रहे हैं. मुंबई इंडियंस के लिए खेलते समय भी उन्हें दाहिने हाथ की कलाई पर टेप बांधे हुए देखा गया था. बताया गया कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी सूर्यकुमार बल्लेबाजी अभ्यास से पहले अपनी कलाई पर कॉटन पैड लगाकर टेपिंग करते थे ताकि दर्द को नियंत्रित किया जा सके.

श्रेयस अय्यर का कमाल फॉर्म

खराब फॉर्म, फिटनेस से जुड़ी चिंताएं और बढ़ती उम्र ऐसे कारण माने जा रहे हैं, जिनकी वजह से चयन समिति टी20 कप्तानी में बदलाव पर विचार कर सकती है. दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर आईपीएल में अपने शानदार नेतृत्व के कारण इस भूमिका के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया था, जबकि 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.