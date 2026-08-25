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सूर्या ने कैसे खिंचवाई धोनी-रोहित संग Iconic तस्वीर, पूर्व कप्तान ने खोला ‘राज’, सुनाया मजेदार किस्सा

Suryakumar Yadav Dhoni Rohit Photo: पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ आइकॉनिक तस्वीर के पीछे की कहानी सुनाई है. सूर्या ने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने दोनों दिग्गजों को फोटो खिंचवाने के लिए मनाया.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 25, 2026 5:05:53 PM IST

सूर्यकुमार यादव ने रोहित और धोनी के साथ आइकॉनिक फोटो कैसे खिंचवाई?
सूर्यकुमार यादव ने रोहित और धोनी के साथ आइकॉनिक फोटो कैसे खिंचवाई?


Suryakumar Yadav Dhoni Rohit Photo: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यह तस्वीर IPL के दौरान किसी मैच के बाद की है, जिसमें सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज कप्तानों के बीच खड़े हैं. इस आइकॉनिक तस्वीर के पीछे एक मजेदार किस्सा छुपा हुआ है. हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में सूर्या ने इसका खुलासा किया है. सूर्यकुमार यादव ने बताया कि चेन्नई में मैच प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा से फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की थी. इस पर रोहित ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘क्या रे…’.

सूर्या ने धोनी को कैसे मनाया?

सूर्यकुमार यादव ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फोटो के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को मना लिया, लेकिन बड़ी चुनौती थी एमएस धोनी से फोटो के लिए बात करना और मनाना. सूर्या ने बताया कि एमएस धोनी प्रैक्टिस के बाद ड्रेसिंग रूम के एक कोने में आइस बाथ लेने की तैयारी कर रहे थे. उनसे बात करने से पहले सूर्या काफी नर्वस हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और धोनी से बात की. सूर्या ने धोनी के पास जाकर कहा कि माही भाई, एक रिक्वेस्ट है. सूर्या ने बताया कि वह धोनी और रोहित दोनों के साथ फोटो लेना चाहते हैं, जिसमें वो खुद बीच में खड़े हों.

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धोनी ने क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव ने आगे बताया कि जब उन्होंने धोनी (MS Dhoni) से फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की, तो उन्हें अपने मस्तीभरे अंदाज में कहा, ‘फोटो तुम लेगा, तो तुम इंस्टाग्राम पर भी डालेगा. हम बाल बनाकर आते हैं.’ सूर्या ने कहा कि धोनी ने उनसे बिल्कुल यही लाइन बोली. इसके बाद सूर्या ने रोहित और धोनी के साथ आइकॉनिक फोटो क्लिक करवाई. यह तस्वीर उस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी, जिसे फैंस ने भी खूब प्यार दिया था.

तीनों विश्व विजेता कप्तान

बता दें कि सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और एमएस धोनी तीनों ही विश्व विजेता कप्तान हैं. इन तीनों खिलाड़ियों ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप जीता है. धोनी ने साल 2007 में पहली बार यह मुकाम हासिल किया था. इसके बाद रोहित शर्मा ने साल 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया. फिर 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब उठाया.

Tags: ms dhonirohit sharmaSURYAKUMAR YADAV
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