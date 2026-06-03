सूर्या से छिनी टी20 की कप्तानी? टीम में भी नहीं मिलेगी जगह, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Suryakumar Yadav T20 Captaincy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान पद से हटा दिया है. क्रिकेट बोर्ड द्वारा नए T20I कप्तान की घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है. यह फैसला ‘मेन इन ब्लू’ (भारतीय टीम) के अपने घर में ऐतिहासिक T20 विश्व कप खिताब जीतने के अभियान के कुछ ही महीनों बाद आया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्यकुमार ने भारत की कप्तानी करते हुए टीम को T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम बनाया था.

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नए कप्तान को चुनने का फैसला चयन समिति और BCCI के शीर्ष अधिकारियों ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह पर लिया है.

रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाया हो, लेकिन उनकी फॉर्म को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं. ऐसे में टीम प्रबंधन एक नए T20 चक्र की शुरुआत करते हुए भविष्य को ध्यान में रखने पर ज़ोर दे रहा है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि चयन समिति, बीसीसीआई और टीम प्रबंधन ने कोच गौतम गंभीर से सलाह-मशविरा करने के बाद यह फैसला किया है कि अब भारत को एक नए कप्तान के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

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टीम में भी नहीं मिलेगी जगह?

सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम ने T20 विश्व कप का खिताब ज़रूर जीता था, लेकिन उनकी मौजूदा फॉर्म और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लगा कि अब बदलाव का समय आ गया है. पिछले कई समय से उनका बल्ला नहीं चल रहा था. उनकी कप्तानी को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है. इसके अलावा, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि शायद आगामी सीरीज के लिए उन्हें टीम में भी शामिल नहीं किया जा सकता है. इस फ़ैसले की जानकारी सूर्यकुमार को जल्द ही दे दी जाएगी. हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक भारत के नए T20I कप्तान के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है.

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