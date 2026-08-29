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सूर्यकुमार यादव का पहला रिएक्शन, टी20 टीम से निकाले जाने पर बोले- मैंने डेढ़ महीने तक…

विमेंस एशिया कप 2026 में भारत और थाईलैंड के बीच मुकाबला 30 अगस्त को दुबई में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

By: Satyam Sengar | Published: August 29, 2026 4:24:45 PM IST

सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन.
सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन.


सूर्यकुमार यादव के लिए भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ा हालिया फैसला काफी चौंकाने वाला रहा. उनकी कप्तानी में भारत ने एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई और टीम ने एशिया कप के साथ 2026 टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता. इसके बावजूद उन्हें टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और फिर टीम से भी बाहर कर दिया गया. सूर्यकुमार ने बताया कि सेलेक्टर्स ने टीम की घोषणा से 2-3 दिन पहले उन्हें फैसले की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दी क्योंकि उनका मानना था कि सेलेक्टर्स ने टीम के हित में ही फैसला लिया होगा.

सूर्यकुमार को उम्मीद थी कि वह कम से कम अगले दो साल तक भारतीय टीम की कप्तानी करते रहेंगे. वह 2028 ओलंपिक और अगले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखकर टीम को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने कहा. “मैंने सोचा था कि मैं अगले दो साल तक इस टीम को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा हूं. मुझे नहीं लगा था कि 2026 में ऐसा कुछ होगा.” कप्तान के तौर पर उनका रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा. उन्होंने 52 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें टीम ने 42 मुकाबले जीते.

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श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर नहीं है नाराजगी
सूर्यकुमार ने नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं जताई. उन्होंने कहा कि वह श्रेयस को लंबे समय से जानते हैं और उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी, इंसान और कप्तान मानते हैं. लेकिन उन्हें इस फैसले के समय पर जरूर हैरानी हुई. सूर्यकुमार ने कहा. “मैं फैसले से नाराज नहीं था, लेकिन निराश जरूर हुआ क्योंकि हमने दो साल तक कोई सीरीज नहीं गंवाई थी. हमने एशिया कप और टी20 विश्व कप जीता था. ऐसे में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो बदलाव क्यों किया गया?”

डेढ़ महीने तक सोचते रहे सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने बताया कि करीब डेढ़ महीने तक वह यह सोचते रहे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया. उन्होंने माना कि आईपीएल में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और उनकी बल्लेबाजी फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे. उन्होंने कहा. “डेढ़ महीने तक मैं सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है. हमने अभी विश्व कप जीता था. हां, आईपीएल उतना अच्छा नहीं रहा था जितना मैं चाहता था.” परिवार और दोस्तों ने उन्हें इस मुश्किल समय में संभाला, लेकिन सूर्यकुमार के लिए इस फैसले को स्वीकार करना आसान नहीं था.

Tags: SURYAKUMAR YADAV
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