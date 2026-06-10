फॉलो-अनफॉलो ड्रामा, फिर पोस्ट डिलीट… सूर्यकुमार और हार्दिक की दोस्ती खत्म! कौन छोड़ेगा MI का साथ?

Suryakumar-Hardik Tussle: IPL 2026 खत्म होने के बाद भी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इन दिनों अपनी गतिविधियों को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने फ्रेंचाइजी को फॉलो कर लिया.

इसके बाद फैंस ने नोटिस किया कि सूर्या ने फ्रेंचाइजी से जुड़े कुछ पोस्ट डिलीट कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. इस बीच पता चला कि सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को अनफॉलो कर दिया है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच तनाव की खबरें सामने आने लगीं.

कप्तानी छिनने से नाराज सूर्यकुमार यादव

हाल ही में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को भारतीय टी20 टीम से उनकी कप्तानी छीनकर बाहर कर दिया गया है. बीसीसीआई ने सूर्या की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है. सूर्यकुमार यादव भारत के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट में खेल रहे थे, लेकिन खराब फॉर्म के चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अब सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएंगे.

ऐसे में फैंस को शक है कि सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कप्तानी छिनने से नाराज हैं, जिसके चलते वह काफई परेशान दिखाई दे रहे हैं. इस बीच हार्दिक और सूर्या के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से मुंबई इंडियंस के कैंप में हलचल मच गई है. हालांकि क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस सूर्यकुमार यादव को रिलीज या ट्रेड करने के बारे में नहीं सोच रही है.

हार्दिक पांड्या MI से होंगे बाहर!

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की कप्तान हार्दिक पांड्या का IPL 2026 में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा. पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. हार्दिक पांड्या ने साल 2024 में मुंबई इंडियंस की कमान संभाली थी, उसके बाद से ही टीम का प्रदर्शन खराब चल रहा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या को रिलीज कर सकती है या उन्हें किसी दूसरी टीम के साथ ट्रेड भी किया जा सकता है. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या की रिलीज न करे, बल्कि उनकी कप्तानी छीन ले. इन सभी सवालों के जवाब IPL 2027 से पहले मिल जाएंगे.

मुंबई इंडियंस का IPL 2026 में प्रदर्शन

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. मुंबई को 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली, जबकि 10 हार का सामना करना पड़ा. इस सीजन में फ्रेंचाइजी ने 3 अलग-अलग कप्तानों को जिम्मेदारी दी, जिसमें हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं. इसके अलावा पूरे सीजन में स्क्वाड के कुल 24 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया. इसके बावजूद मुंबई इंडियंस की टीम कोई खास कमाल नहीं कर पाई.