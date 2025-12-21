Home > क्रिकेट > अपने खराब फॉर्म को लेकर कतई चिंतित नहीं हैं कप्तान सूर्या? इनका जवाब सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग!

अपने खराब फॉर्म को लेकर कतई चिंतित नहीं हैं कप्तान सूर्या? इनका जवाब सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग!

लगातार फ्लॉप हो रहे सूर्यकुमार यादव ने आखिरकार अपनी खराब फॉर्म पर चुप्पी तोड़ी है.जानिए न्यूजीलैंड सीरीज से पहले सूर्या ने अपनी वापसी को लेकर क्या बड़ा दावा किया है.

By: Shivani Singh | Published: December 21, 2025 3:18:07 PM IST

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav


भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी मौजूदा खराब फॉर्म को लेकर कतई चिंतित नहीं हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज और आगामी 2026 टी-20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्या ने भरोसा जताया है कि वह जल्द ही अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे. भारत को वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच 7 फरवरी को खेलना है, और यह सीरीज टीम की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

“आप जल्द ही पुराने सूर्या को देखेंगे”

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने अपनी बल्लेबाजी पर खुलकर बात की उन्होंने कहा “हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है. मुझे अच्छी तरह पता है कि चीजें कहां गलत हो रही हैं और मुझे सुधार के लिए क्या करना है. मुझे अपनी कमियों पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिला है. सामने न्यूजीलैंड सीरीज है और फिर वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट; आप निश्चित रूप से सूर्यकुमार को दोबारा अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में देखेंगे.”

आंकड़ों में गिरावट

2024 टी-20 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत के बाद कप्तानी संभालने वाले सूर्या के लिए पिछला कुछ समय काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आंकड़े बताते हैं कि उनकी फॉर्म में गिरावट चिंता का विषय है:

साल पारियां कुल रन औसत स्ट्राइक रेट अर्धशतक
2024 17 429 26.81 151.59 4
2025 19 218 13.62 123.16 0

2025 में सूर्या का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है, जहां 19 पारियों के बाद भी उनके नाम एक भी अर्धशतक दर्ज नहीं है.

हार्दिक और तिलक के तूफान में ढका सूर्या का फ्लॉप शो

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में भी सूर्यकुमार का खराब दौर जारी रहा, जहां वह महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हालांकि, उनके सस्ते में आउट होने का टीम पर खास असर नहीं पड़ा. हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही मैच का रुख पलट दिया और सिर्फ 16 गेंदों में भारत का दूसरा सबसे तेज टी-20 अर्धशतक जड़ दिया.

हार्दिक (25 गेंदों में 63 रन) और तिलक वर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए महज 44 गेंदों में हुई 105 रनों की तूफानी साझेदारी ने भारत को 231/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में दक्षिण अफ्रीका 201/8 ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया.

