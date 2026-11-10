कप्तान बनकर लौटे सूर्यकुमार यादव, इस टूर्नामेंट में संभालेंगे मुंबई की कमान, शिवम दुबे को भी मौका

Suryakumar Yadav Mumbai Captain: टीम इंडिया से लंबे समय से दूर चल रहे पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. सूर्यकुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में मुंबई की कप्तानी करते दिखाई देंगे. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को SMAT 2026 के लिए अपनी टीम का एलान किया. इस टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को सौंपी गई. उनके अलावा भारतीय स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे भी टीम में शामिल हैं.

पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार कुमार यादव इस टूर्नामेंट के जरिए प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. वह लंबे समय से मैदान से दूर चल रहे हैं. आखिरी बार सूर्या IPL 2026 में खेलते दिखाई दिए थे, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला था. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सूर्या को कप्‍तान बनाकर सबको हैरान कर द‍िया. पिछला कुछ समय सूर्यकुमार

कप्तान बनने पर क्या बोले सूर्या?

सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बाद से ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की राह तलाश रहे हैं. अब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए अपनी लय वापस हासिल करने के लिए उतरेंगे, जिससे वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकें. मुंबई की कप्तानी मिलने के बाद सूर्यकुमार यादव का बयान भी सामने आया है.

उन्होंने कहा, ‘मुंबई का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से ही गर्व और सम्मान का विषय रहा है. हमारी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और रोमांचक युवा प्रतिभाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह टीम एकजुट होकर मैदान पर उतरेगी, पूरी तीव्रता के साथ खेलेगी और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देगी. हमारा मुख्य लक्ष्य टूर्नामेंट में जीत हासिल कर ट्रॉफी को घर लाना है.’

मुंबई के स्क्वाड में कई भारतीय स्टार

मुंबई की टीम में सूर्यकुमार के अलावा भी अन्य कई भारतीय स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इस टीम में भारतीय T20I टीम के नियमित ऑलराउंडर शिवम दुबे भी शामिल हैं. उनके साथ मैक्सवेल स्वामीनाथन, हार्दिक तामोरे, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा होंगे. हालांकि, इस सीजन रणजी ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करने वाले सिद्धेश लाड को T20 टीम में जगह नहीं मिली है.

मुंबई कब खेलेगी पहला मैच?

मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 नवंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी. मुंबई का पहला मुकाबला 14 नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मुंबई की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने उतरेगी.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), दिव्यांश सक्सेना, सुवेद पारकर, मुशीर खान, सरफराज खा, साईराज पाटिल, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी, मैक्सवेल स्वामीनाथन, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर).