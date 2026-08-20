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सूर्यकुमार यादव की नई पारी, इस टी20 लीग के बने ब्रांड एंबेसडर, 250 क्रिकेटर्स लेंगे हिस्सा

Suryakumar Yadav News: सूर्यकुमार यादव को जिटो प्रीमियर लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. कोलंबो में 24 अगस्त से शुरू होने वाली इस लीग में 12 टीमें और करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. टूर्नामेंट के 33 मुकाबलों का लाइव प्रसारण प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पोर्ट्स चैनलों पर किया जाएगा.

By: Satyam Sengar | Published: August 20, 2026 11:06:14 PM IST

सूर्यकुमार यादव बने ब्रांड एम्बेसडर.
सूर्यकुमार यादव बने ब्रांड एम्बेसडर.


पूर्व भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को पहली जिटो प्रीमियर लीग (जेपीएल) का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 24 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. जिटो प्रीमियर लीग की शुरुआत जैन समुदाय के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देने के उद्देश्य से की गई है. लीग की अगुआई इसके चेयरमैन विक्की ओसवाल ने की है. इसमें 12 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में भारत के अलग-अलग हिस्सों से करीब 250 बेहतरीन क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे.

विक्की ओसवाल ने कहा कि सूर्यकुमार यादव का सफर, उनका व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां लीग के मूल्यों से पूरी तरह मेल खाती हैं. उन्होंने कहा कि जेपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को प्रेरित करने और एक मजबूत खेल मंच तैयार करने की कोशिश है. सूर्यकुमार यादव ओपनिंग समारोह और पहले मैच में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा वह टूर्नामेंट के कुछ अन्य मुकाबलों में भी मौजूद रहेंगे. सभी मैचों का लाइव प्रसारण ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्पोर्ट्स चैनल और क्रिकेट स्कोरिंग ऐप पर किया जाएगा.

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43 करोड़ रुपये में हुई फ्रेंचाइजी नीलामी
जिटो के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी ने बताया कि फ्रेंचाइजी नीलामी से लीग ने 43 करोड़ रुपये जुटाए हैं; उन्होंने कहा कि कुछ फ्रेंचाइजी की कीमत में कुछ ही महीनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. लीग का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जिटो) की एपेक्स टीम के नेतृत्व में किया जा रहा है. इस टीम में पृथ्वीराज कोठारी, विजयजी भंडारी, ललितजी डांगी, संपतजी छापलोट और जिनेंद्र कुमार मुनोथ शामिल हैं. धुलेवा ग्रुप इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं; ऑथम ग्रुप और ऑर्बिस ग्लोबल पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं, जबकि आईटीसी होटल कोलंबो आधिकारिक हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है.

12 टीमें लेंगी टूर्नामेंट में हिस्सा
जेपीएल में बेंगलुरु ब्लास्टर्स, चेन्नई स्ट्राइकर किंग्स, गोल्डन ईगल्स दिल्ली, गुजरात ग्लेडिएटर्स, इंदौर हॉक्स, मुंबई किंग्स, मुंबई सोबो स्टार्स, पगारिया स्ट्राइकर्स महाराष्ट्र, पुणे पेशवाज, राजस्थान राजवंश, आरडीबी मोनार्क बंगाल इंडियंस और एसएलजे रॉयल्स हैदराबाद शामिल हैं. टूर्नामेंट में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एंटी-करप्शन स्क्वॉड नियुक्त किया गया है; यह टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान सभी मुकाबलों पर नजर रखेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, लाइव प्रसारण और सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी से जेपीएल के एक बड़े सामुदायिक क्रिकेट मंच बनने की उम्मीद है.

Tags: SURYAKUMAR YADAV
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