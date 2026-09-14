Home > खेल > जब सूर्या ने नकवी को दिखाई औकात! ट्रॉफी लेकर खड़े रहे PCB चीफ, कप्तान ने कर दिया इन्कार, फिर…

जब सूर्या ने नकवी को दिखाई औकात! ट्रॉफी लेकर खड़े रहे PCB चीफ, कप्तान ने कर दिया इन्कार, फिर…

Suryakumar Yadav Mohsin Naqvi: एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर विवाद साल 2025 में हुआ था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. अब महिला टीम ने 2026 में वही स्टैंड लिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 14, 2026 3:26:03 PM IST

जब सूर्यकुमार यादव ने की थी मोहसिन नकवी की बेइज्जती.
जब सूर्यकुमार यादव ने की थी मोहसिन नकवी की बेइज्जती.


Suryakumar Yadav Mohsin Naqvi: महिला एशिया कप 2026 की ट्रॉफी को लेकर खूब विवाद हो रहा है. भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन ट्रॉफी नहीं ली. भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया. हालांकि यह विवाद कोई नया नहीं है. यह विवाद पहली बार साल 2025 में मेंस एशिया कप के दौरान चर्चा में आया था. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया. इसके बाद जब ट्रॉफी देने की बारी आई, तो ACC अध्यक्ष, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो मंच पर आए. हालांकि भारतीय टीम ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

सूर्या की टीम ने की थी नकवी की बेइज्जती

एशिया कप 2025 में जब भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, जो पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मोहसिन नकवी चैंपियंस को ट्रॉफी देने के लिए पोडियम पर आए. भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया. इसके बाद नकवी कुछ देर तक पोडियम पर रुके और फिर ट्रॉफी लेकर वहां से चले गए.

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नकवी के जाने के बाद सूर्यकुमार ने अपनी टीम के साथ बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन किया. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी चैंपियन टीम को कड़ी मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी न मिली हो. बता दें कि अभी तक भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं मिल पाई है. वो ट्रॉफी दुबई स्थित ACC के हेडक्वार्टर में रखी हुई है.

सूर्या ने बाद में नकवी पर कसा तंज

एशिया कप 2025 के बाद भारतीय टीम ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेली. इस सीरीज में भारत ने जीत हासिल की. इसके बाद जब कप्तान सूर्यकुमार यादव को ट्रॉफी मिली, तो उन्होंने नकवी पर तंज कसते हुए कहा, ‘फाइनली ट्रॉफी छूकर बहुत अच्छा लगा.’ उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

2026 में फिर हुआ विवाद

अब एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर विवाद हो गया है. भारतीय महिला टीम ने दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को हराया. इसके बाद जब ट्रॉफी लेने की बारी आई, तो एक बार फिर मोहसिन नकवी पोडियम पर पहुंच गए. ऐसे में भारतीय महिला टीम ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इन्कार कर दिया. नकवी कुछ देर तक रुकने के बाद स्टेडियम से बाहर चले गए.

Tags: mohsin naqviSURYAKUMAR YADAV
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