Home > खेल > PM मोदी के बाद अमित शाह से मिले सूर्यकुमार यादव, गृह मंत्री को भेंट किया खास तोहफा; शेयर की तस्वीरें

PM मोदी के बाद अमित शाह से मिले सूर्यकुमार यादव, गृह मंत्री को भेंट किया खास तोहफा; शेयर की तस्वीरें

Suryakumar Yadav Meets Amit Shah: पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिन बाद सूर्यकुमार यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने सोशल मीडिया पर अमित शाह से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर हैं. देखें तस्वीरें...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 10, 2026 9:36:09 AM IST

सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात.
सूर्यकुमार यादव ने परिवार के साथ गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात.


Suryakumar Yadav Meets Amit Shah: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोमवार (9 नवंबर) को नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्यकुमार यादव अपने परिवार संग अमित शाह से मिले. इस मुलाकात के बाद सूर्यकुमार यादव ने ‘एक्स’ पर तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा कि अमित शाह के विजन की समझदारी उन्हें प्रेरणा देती है. अमित शाह से मुलाकात करने से कुछ दिन पहले ही सूर्यकुमार यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी.

अब उन्होंने गृहमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने गृहमंत्री अमित शाह को टी20 वर्ल्ड कप का पदक दिखाया और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अमित शाह के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

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अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या बोले सूर्या?

गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से परिवार के साथ मिलकर खुशी हुई. यह उन दुर्लभ मुलाकातों में से एक थी जो उन सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था. उनके विजन की समझदारी से सचमुच प्रेरित हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल और आध्यात्मिकता तक विषयों की असाधारण श्रृंखला को समेटे हुए है.’

PM मोदी से भी मिले थे सूर्यकुमार यादव

दरअसल, सूर्यकुमार यादव दिल्ली यात्रा पर पहुंचे हैं. उन्होंने अमित शाह से मिलने से पहले शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. दिवाली से एक दिन पहले सूर्या ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया. उन्होंने इस मुलाकात को दिल छू लेने वाला पल बताया. पूर्व भारतीय कप्तान ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

14 नवंबर को मैदान पर लौटेंगे सूर्या

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. हालांकि इसके बाद उन्हें भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. अब वो एक बार फिर मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. सूर्यकुमार यादव को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है. मुंबई की टीम 14 नवंबर को इस टी20 टूर्नामेंट में हैदराबाद के खिलाफ पहला मैच खेलेगी, जिसमें सूर्यकुमार यादव कप्तानी करते दिखाई देंगे.

Tags: amit shahSURYAKUMAR YADAV
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