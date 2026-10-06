सूर्यकुमार की 2 बड़ी गलती, जिसके चलते मुंबई की रणजी टीम से कटा पत्ता, क्या बंद हुए वापसी के सारे रास्ते?

Suryakumar Yadav Exclusion Reason: मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के नए सीजन के लिए अपनी स्क्वाड का एलान कर दिया है. इस स्क्वाड में भारतीय स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्होंने खुद को उपलब्ध बताया था. इसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं चुना गया. अब इसके पीछे की वजह सामने आई है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के एक सूत्र ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को PTI को बताया कि सूर्यकुमार यादव का प्री-सीजन कैंप से लगातार गायब रहना ही उनके रणजी टीम से बाहर होने की वजह बना. नेशनल टीम से बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सूर्या ने टीम की घोषणा से पहले प्री-सीजन के ट्रेनिंग सत्रों में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया.

सूर्या ने लंबे समय से नहीं खेला रेड बॉल क्रिकेट

MCA के अनुसार, मुंबई के रेड-बॉल प्लेयर पिछले एक महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं. मंगलवार को भी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) और MCA के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान पर जारी रहा. सूत्र ने कहा आगे कहा कि आखिरकार यह एक टीम गेम है. उनके (सूर्यकुमार यादव) पास रेड बॉल से खेलने का हालिया अनुभव नहीं है. उनके मामले में सभी का फैसला एक जैसा था. सूत्र का कहना है कि अगर ऐसा होता, तो सिलेक्टर्स को किसी युवा खिलाड़ी को बाहर करना पड़ता, जो सही नहीं लगता.

सूर्या की दूसरी बड़ी गलती

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई की टीम के एलान से करीब 10 दिन पहले सूर्यकुमार से सिलेक्शन के लिए संपर्क किया था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर बाद में उन्होंने खुद को उपलब्ध बताया था. हालांकि उनकी सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने मुंबई टीम के प्री-सीजन कैंप में हिस्सा नहीं लिया. इसी वजह से उन्हें मुंबई की रणजी टीम में शामिल नहीं किया गया. बता दें कि मुंबई 11-14 अक्टूबर को वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का पहला मैच चंडीगढ़ के खिलाफ खेलेगी.

सूर्या कैसे कर सकते हैं वापसी?

पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए मुंबई की टीम में सिलेक्शन के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं. अगर सूर्यकुमार यादव को दोबारा से टीम में वापसी करनी है, तो उन्हें MCA द्वारा आयोजित पुलिस शील्ड या पुरुषोत्तम शील्ड टूर्नामेंट जैसे क्लब क्रिकेट मैच खेलने होंगे. हालांकि सफेद गेंद के क्रिकेट के लिए सूर्यकुमार की स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है. मुंबई के सिलेक्टर्स ने सूर्यकुमार यादव को बता दिया है कि उन पर 2026-27 सीजन के आने वाले घरेलू टूर्नामेंटों के लिए विचार किया जाएगा.

मुंबई का रणजी स्क्वाड

सिद्धेश लाड (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, आयुष म्हात्रे (उपकप्तान), दिव्यांश सक्सेना, मुशीर खान, सरफराज खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोर (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, अथर्व अनकोलकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिलवेस्टर डिसूजा, ओंकार तारमले.