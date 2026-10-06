सूर्यकुमार यादव के साथ ये क्या हो रहा? पहले टीम इंडिया से बाहर, अब मुंबई ने भी किया इग्नोर, नहीं खेल पाएंगे रणजी ट्रॉफी

Suryakumar Yadav Dropped: सूर्यकुमार यादव इस समय अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं. टीम इंडिया तो दूर की बात है, अब उन्हें मुंबई की रणजी टीम से भी बाहर कर दिया गया है. सूर्यकुमार यादव ने इसी साल अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को तीसरा टी20 वर्ल्ड कप जिताया था. इसके बाद अगले ही सीरीज से सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया. उनकी कप्तानी छीनकर श्रेयस अय्यर को कमान सौंप दी गई. अब ऐसा लगता है कि सूर्यकुमार यादव का फर्स्ट क्लास करियर भी खतरे में है.

दरअसल, सूर्यकुमार को 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी के नए सीजन के पहले मैट के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो सूर्यकुमार यादव ने खुद सिलेक्टर्स को बताया था कि वह रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उपलब्ध हैं. इसके बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया.

सिलेक्टर्स ने सूर्या को क्यों नहीं चुना?

दरअसल, सोमवार की शाम को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) की सिलेक्शन कमेटी ने चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए टीम का एलान किया है. इस टीम में सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं दी गई. ऐसा तब हुआ, जब सूर्या ने खुद सिलेक्टर्स को लेटर लिखकर अपनी उपलब्धता के बारे में बताया था. सूर्या को चुनने को लेकर MCA के सिलेक्शन चीफ राजेश पवार ने कहा कि सूर्यकुमार यादव ने पिछले 18 महीनों से कोई रेड-बॉल मैच नहीं खेला है.

उनका कहना है कि सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सूर्या कुछ मैच खेलें और अपनी लय हासिल करें. इसके बाद उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा. राजेश पवार ने कहा, ‘वह जाहिर तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं और मुंबई के लिए अपने आप को साबित कर चुके हैं. हम बस इतना चाहते हैं कि वह कुछ मैच रेड बॉल से खेलते हुए लय हासिल कर लें.’

आयुष म्हात्रे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

रणजी ट्रॉफी के पहले मैच के लिए मुंबई की टीम की कप्तानी सिद्धेश लाड को सौंपी गई है. वहीं, पूर्व कप्तान शार्दुल ठाकुर टीम से बाहर हैं, क्योंकि वो अभी उंगली की चोट से उबर रहे हैं. ऐसे में मैनेजमेंट ने सिद्धेश लाड को कप्तानी सौंपी है. इसके अलावा 19 साल के आयुष म्हात्रे को मुंबई की टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत की अंडर-19 टीम ने विश्व कप जीता था.

अब उन्हें मुंबई की टीम में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके अलावा यशस्वी जायसवाल भी इस टीम का हिस्सा हैं. जायसवाल को न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी के लिए टीम में चुना गया है. जायसवाल के अलावा सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान भी टीम में शामिल हैं, जबकि शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे और तनुष कोटियन को भी टीम में जगह दी गई है.

मुंबई की टीम: सिद्धेश लाड (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, आयुष म्हात्रे (उपकप्तान), दिव्यांश सक्सेना, मुशीर खान, सरफराज खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोर (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, अथर्व अनकोलकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिलवेस्टर डिसूजा, ओंकार तारमले.