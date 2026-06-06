सूर्यकुमार यादव का करियर खत्म! विश्व विजेता कप्तान को टी-20 से क्यों हटाया गया? अगरकर ने दिया हैरान करने वाला जवाब

Suryakumar Yadav: इंडियन क्रिकेट टीम को T20 फॉर्मेट के लिए नया कैप्टन मिल गया है. कई दिनों से चल रही अटकलों और अफवाहों को आखिरकार इंडियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज़ ने कन्फर्म कर दिया है. श्रेयस अय्यर को इंडियन T20 टीम का नया कैप्टन अनाउंस किया गया है. तिलक वर्मा को वाइस-कैप्टन बनाया गया है. इसके अलावा, 15 साल के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी को भी पहली बार टीम इंडिया के लिए चुना गया है, जो इंडियन टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं. BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के साथ-साथ एशियन गेम्स और इंडिया A के अनऑफिशियल टेस्ट टूर के लिए भी टीम अनाउंस की. सूर्यकुमार यादव को भारत T20I सेटअप से पूरी तरह हटा दिया गया है.
सूर्यकुमार को क्यों हटाया गया और उनसे कप्तानी क्यों छीनी गई?
अगरकर ने कहा “श्रेयस की बात करें तो, पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो किया है, उसे देखा है, अलग-अलग फ्रेंचाइजी को लीड किया है. एक टीम को टाइटल जिताया उनका अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है. WC स्क्वाड का हिस्सा बनने के करीब थे मेरी राय में वह एक “स्टैंड-आउट कैंडिडेट” थे.
सूर्यकुमार की बात करें तो यह मुश्किल था. कुछ हद तक उनके अपने फॉर्म और अगले दो साल के साइकिल को देखते हुए हमें लगा कि यह आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है. श्रेयस इसके पूरी तरह हकदार हैं,” .
तिलक को वाइस-कैप्टन क्यों बनाया गया?
अगरकर ने कहा “गिल वर्ल्ड कप से पहले वाइस-कैप्टन थे. लेकिन जब हमने दो कीपर रखने का फैसला किया तो वह चूक गए. अक्षर वाइस-कैप्टन थे लेकिन हम अगले दो साल के साइकिल के लिए सबसे अच्छा क्या है यह देख रहे हैं. तिलक एक शानदार खिलाड़ी हैं, इससे उन्हें काम पर सीखने का मौका मिलता है.”
आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए T20 स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और वैभव सूर्यवंशी
एशियन गेम्स के लिए स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह
इंडिया-ए स्क्वॉड श्रीलंका दौरे के लिए
ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष म्हात्रे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सारांश जैन, गुरनूर बराड़, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन जगदीशन, अमन मोखाड़े, रशीद, अंसारी