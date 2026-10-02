Suryakumar Yadav: बटर चिकन और बिरयानी खाकर भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सूर्यकुमार यादव, बताए डाइट से जुड़े कई राज़

Suryakumar Yadav Diet Plan: सूर्यकुमार यादव भले ही टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह लगातार चर्चा में बन रहते हैं. पिछले महीने 19 सितंबर, 2026 को ‘ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे’ के साथ एक इंटरव्यू में, 36 वर्षीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने देश के लिए खेलने की दिशा में काम करते हुए अपनी लाइफ़स्टाइल में किए गए बदलावों के बारे में खुलकर बात की. इन बदलावों में उनकी डाइट, ट्रेनिंग शेड्यूल और रिकवरी रूटीन शामिल हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि बटर चिकन और बिरयानी खाते हुए भी वो कैसे फिट रहते हैं?

‘कितनी मात्रा में खाते हैं, यह सबसे ज़रूरी है’

सूर्यकुमार यादव का कहना है कि बटर चिकन और बिरयानी कभी भी उनकी डाइट से बाहर नहीं हुए. उन्होंने बताया कि कैसे पोर्शन कंट्रोल (मात्रा पर नियंत्रण), ट्रेनिंग और लाइफ़स्टाइल में बदलाव ने उन्हें फिट रहने में मदद की. प्रोफ़ेशनल एथलीट के लिए मैच के लिए तैयार रहने का मतलब अक्सर इस बात का ध्यान रखना होता है कि वे क्या खा रहे हैं? भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव का खाने को लेकर नज़रिया अपनी पसंदीदा डिश को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय यह जानने पर ज़्यादा है कि कब मनपसंद चीज़ें खानी हैं और कब खुद पर रोक लगानी है?

सूर्यकुमार यादव को मीठी चीज़ें (डेज़र्ट) कम करनी पड़ीं

सूर्यकुमार ने कहा कि वो और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी दोनों ही खाने के शौकीन हैं, जिससे उनकी खाने की आदतों को बदलना चुनौतीपूर्ण हो गया. हालांकि, जैसे-जैसे वे अपने क्रिकेट करियर को लेकर ज़्यादा गंभीर हुए उन्हें एहसास हुआ कि कुछ आदतों को बदलना ज़रूरी है. सबसे बड़े बदलावों में से एक चीनी से जुड़ा था. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किन चीज़ों को कम करना पड़ा तो सूर्यकुमार ने तुरंत अपनी पसंदीदा मीठी चीज़ों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से डेज़र्ट, आइसक्रीम और ऐसी ही बाकी चीज़ें हैं, जो उन्हें पसंद हैं.

इसका मतलब यह नहीं था कि सूर्यकुमार यादव इन्हें खाना पूरी तरह बंद कर दिया. इसके बजाय उन्होंने इन्हें कभी-कभार खाने वाली चीज़ों के तौर पर शामिल करने का फ़ैसला किया. उन्होंने कहा कि वो अब भी कभी-कभी ऐसा करने की कोशिश करता हैं, लेकिन जब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ किया है या कुछ हासिल किया है, तो वो खुद को इनाम देते हैं.

मात्रा जरूरी

अपनी डाइट में बदलाव करने के बावजूद सूर्यकुमार का मानना ​​नहीं है कि फ़िट रहने के लिए उन्हें अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़नी होगी. उन्होंने कहा कि बटर चिकन कभी मेन्यू से नहीं हटा. बिरयानी भी हमेशा मेन्यू में रही. उन्होंने बताया कि फ़र्क मात्रा का था. सूर्यकुमार ने कहा कि आप इसे खा सकते हैं, लेकिन मात्रा मायने रखती है. मात्रा ही सबसे ज़रूरी है.

बताया जाता है कि फ़िटनेस रूटीन सिर्फ़ जिम तक सीमित नहीं है बल्कि खान-पान उनकी जीवनशैली में आए बदलाव का सिर्फ़ एक हिस्सा है. वर्ष 2016 में देविशा से शादी के बाद सूर्यकुमार ने बताया कि उन्होंने उन बदलावों पर चर्चा शुरू की जो उन्हें अपने क्रिकेट करियर को आगे ले जाने के लिए करने थे.

उन्होंने देर रात तक जागने और वीकेंड पर बाहर घूमने-फिरने में कटौती की और नींद, रिकवरी और ट्रेनिंग को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया. उनके रूटीन में जिम वर्कआउट, दौड़ना, बैटिंग प्रैक्टिस, योग, ध्यान, स्ट्रेचिंग और रिकवरी शामिल हो गए. कुछ दिनों में दो ट्रेनिंग सेशन होते थे, लेकिन उन्होंने आराम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी जगह बनाई.

संतुलन बनाने पर सूर्यकुमार यादव का जोर

सूर्यकुमार के लिए, फ़िटनेस का मतलब है ऐसी आदतें बनाना जिन्हें लंबे समय तक बनाए रखा जा सके, न कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना। उनका तरीका लगातार ट्रेनिंग और रिकवरी के साथ-साथ खाने-पीने में संयम रखने का है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह बदलाव आसान नहीं था. सूर्यकुमार ने बताया कि उन्हें अपनी आम वीकेंड जीवनशैली से दूर होना मुश्किल लगा। लेकिन कुछ हफ़्तों के बाद, उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति और सोच, दोनों में बदलाव नज़र आने लगे. उन्होंने याद करते हुए कहा कि मुझे अलग महसूस होने लगा. जब मैं मैदान पर जाता था, तो मेरा शरीर बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया करता था. मैं तरोताज़ा महसूस करता था. मैं सकारात्मक सोचता था. उस समय मैं बहुत शांत रहता था.